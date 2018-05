Farmaci | esperti | stop alla prescrizione di vecchi antidiabetici | rischi per i pazienti

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) “Standard italiani per la cura del diabete mellito” 2018: sono le nuove Linee guida messe a punto dSocietà italiana di diabetologia e dall’Associazione medici diabetologi e presentate al 27° Congresso della Sid, in corso a Rimini. Tra le principali indicazioni, la riduzione delladei “anti-diabete, potenzialmente pericolosi per i, perché li espongono a un maggioro di crisi ipoglicemiche. Gli specialisti prendono posizione nei confronti deianti-diabete dia generazione come sulfaniluree, glinidi o acarbose, retrocessi – fra le terapie da affiancaremetformina, molecola ancora di prima scelta nel trattamento della malattia di tipo 2 – non “per la loro ‘vetustà’, quanto per gli effetti collaterali, considerati troppo importanti per essere tollerati, soprattutto ...