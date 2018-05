Facebook testa la “Visualizzazione griglia” ed è subito Instagram

Facebook pagelle dei media / Da oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia : Facebook pagelle dei media, da oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia. Parte un sondaggio su quella che è l'affidabilità delle testate già in voga negli Stati Uniti.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:34:00 GMT)

Facebook testa la possibilità di provare i giochi e lavora allo sviluppo di propri chip : Pare che il team di Facebook stia testando annunci riproducibili sul social network, in modo che le persone possano provare un gioco senza prima installarlo L'articolo Facebook testa la possibilità di provare i giochi e lavora allo sviluppo di propri chip proviene da TuttoAndroid.

Morde un capretto vivo in testa poi pubblica il video su Facebook : rischia 30mila euro di multa : Un uomo calabrese di 38 anni ha azzannato un capretto ancora vivo in testa poi ha pubblicato il video su Facebook, scatenando le giuste proteste degli animalisti.Continua a leggere

Rita Dalla Chiesa - “Fabrizio Frizzi ha cresciuto mia figlia”/ Sfogo su Facebook : “Detestava il pettegolezzo" : Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show: dopo la precedente ospitata ad Amici 17, l'ex moglie di Fabrizio Frizzi lo ricorda anche nella seconda serata di oggi.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:16:00 GMT)

Sembra Pulp fiction ma è la realtà. Donna spara in testa all’amico in diretta Facebook : Tre amici in una macchina, una pistola e un cellulare. Questa la miscela alla base di un fatto di cronaca che lascia letteralmente senza parole, nel pieno del dibattito sulla diffusione delle armi negli Usa. I tre sono nel parcheggio di una stazione di servizio a Houston (Texas), stanno trasmettendo una diretta facebook mentre parlano e giocano con una pistola. Cassandra Damper, questo il nome della Donna a bordo dell’auto, ha impugnato la ...