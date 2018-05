Facebook e privacy | Zuckerberg all’Europarlamento il 22 maggio

Microsoft sferza Facebook - privacy e' diritto umano : Microsoft sferza Facebook, privacy e' diritto umano 8 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Microsoft sferza Facebook - la privacy è un diritto umano : "La privacy è un diritto umano, dobbiamo assicurarci che quando usiamo i dati controlliamo la situazione. Abbiamo la responsabilità di creare fiducia nella tecnologia": lo ha detto il Ceo di Microsoft,...

Facebook - voci su una versione a pagamento : più privacy e zero pubblicità : Facebook sta studiando una versione "pay", a pagamento. Dopo il recente scandalo Cambridge Analytica, Facebook ha condotto ricerche di mercato per comprendere se una versione «pay» della piattaforma, a...

Facebook COME TINDER/ Ecco Dating - servizio per incontri : chat e profili divisi per privacy : FACEBOOK sfida TINDER, in arrivo Dating: la funzione per gli appuntamenti e gli incontri. Ma non solo: previsto maggiore controllo della privacy degli utenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:55:00 GMT)

Facebook come Tinder/ Ecco Dating - servizio per incontri : Zuckerberg - "più controlli su privacy" : Facebook sfida Tinder, in arrivo Dating: la funzione per gli appuntamenti e gli incontri. Ma non solo: previsto maggiore controllo della privacy degli utenti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:47:00 GMT)

Facebook come Tinder : arriva un servizio per gli incontri. E maggiori controlli per la privacy : ... PENSATO PER I SINGLE 'Vogliamo unire le persone', continua a ripetere Zuckerberg fedele alla nuova mission che il fondatore ha dato all'azienda lo scorso anno : 'Creare comunità e unire il mondo'. E ...

Macché privacy violata. Facebook macina utili nonostante gli scandali : Insomma quello appena uscita è un bilancio poco significativo rispetto alla questione che ha appassionato il mondo per settimane. E dunque, per vedere davvero se il problema ha impattato sui conti ...

Facebook annuncia nuove restrizioni per le app di terze parti per motivi di privacy : Il team di Facebook continua ad apportare modifiche alle regole di policy del popolare social network. Scopriamo insieme quali sono le ultime della serie L'articolo Facebook annuncia nuove restrizioni per le app di terze parti per motivi di privacy proviene da TuttoAndroid.

Perché Google e Facebook ci guadagnano con la nuova legge europea sulla privacy : Nato per tutelare i cittadini, il regolamento europeo sui dati rischia di favorire il duopolio del social network e di Big G. E di schiacciare una concorrenza che non può permettersi «l’esercito» di avvocati e tecnici pagati dai due giganti californiani ...

Facebook / Agi : "Ecco quali dati dobbiamo eliminare per mettere al sicuro la nostra privacy" : Facebook, il riconoscimento facciale funziona? Mark Zuckerberg preoccupato per il calo sensibile degli utenti giovani sul social network dopo lo scandalo Cambridge Analytica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:23:00 GMT)

Privacy - Garante incontra Facebook e chiede chiarimenti : Il Garante della Privacy ha ricevuto questa mattina una delegazione di Facebook per approfondire l'istruttoria sul caso Cambridge Analytica . L'Autorità ha chiesto alla società americana " ulteriore ...

Facebook - Garante privacy chiede chiarimenti su violazioni in Italia - : Il presidente dell'Autorità Soro ha incontrato una delegazione europea del social network chiedendo ulteriori spiegazioni sul coinvolgimento di utenti Italiani nello scandalo Cambridge Analytica . Il ...