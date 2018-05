Faccia a faccia Salvini-Di Maio Si tratta ancora sul premier

Attenzione! Un gioco che tutti Facciamo col nostro cane - ma molto pericoloso Video : Uno dei giochi che quasi ogni proprietario di cane ha fatto con il proprio cucciolone è quello del lancio del bastone: l'umano lancia un legnetto e il cane, ben felice [Video], corre a riprenderlo per riportarlo, facendo sì che il gioco continui. Un’attivita' vista come salutare: permette all’animale di correre e mantenersi in forma, lo aiuta a sfogare la sua naturale vivacita' e costituisce un mezzo per rinsaldare il rapporto tra il cane ed il ...

Aurora Ramazzotti : “Io - sotto scorta da quando mia madre Michelle Hunziker ha ricevuto una mail in cui minacciavano di tirarmi l’acido in Faccia” : “Sarà sarà l’Aurora, per me sarà così”. Così cantava Eros Ramazzotti nel 1997, quando l’amatissima figlia Aurora nata dalla relazione con Michelle Hunziker aveva pochi mesi di vita. Quello scricciolino, già da appena nata, aveva una popolarità gigantesca e gli occhi di tutti puntati addosso. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo sembrava inevitabile. E infatti è avvenuto qualche anno dopo, quando Aurora ha raggiunto la maggiore ...

Attenzione! Un gioco che tutti Facciamo col nostro cane - ma molto pericoloso : Uno dei giochi che quasi ogni proprietario di cane ha fatto con il proprio cucciolone è quello del lancio del bastone: l'"umano" lancia un legnetto e il cane, ben felice, corre a riprenderlo per riportarlo, facendo sì che il gioco continui. Un’attività vista come salutare: permette all’animale di correre e mantenersi in forma, lo aiuta a sfogare la sua naturale vivacità e costituisce un mezzo per rinsaldare il rapporto tra il cane ed il ...

Amministrative 2018 : il calendario dei Faccia a Faccia con #ilCittadinoMb : Conto alla rovescia verso le elezioni Amministrative del 10 giugno. E, come tradizione, il Cittadino organizza i "faccia a faccia" tra i candidati alla fascia tricolore negli otto Comuni al voto in ...

Napoli - vertice Sarri-De Laurentiis : quasi due ore Faccia a Faccia : Il faccia a faccia annunciato al presidente De Laurentiis la scorsa settimana ha avuto inizio intorno alle 13 e vede la presenza oltre che del presidente De Laurentiis e di Maurizio Sarri anche del...

Napoli - Faccia a Faccia De Laurentiis-Sarri : le ultime novità - sarà rinnovo? : De Laurentiis e Sarri si sono incontrati oggi per delineare il futuro del Napoli, alle prese con una serie di decisioni importanti: il tecnico resterà in terra campana? Giornata importantissima in casa Napoli. Quest’oggi è andato in scena l’incontro tra De Laurentiis e mister Sarri, per delineare le strategie future e sopratutto per definire se proseguire o meno il cammino assieme. Ebbene, le sensazioni dopo il faccia a faccia, ...

Figo : 'Ho un brutto ricordo di Mancini - ma spero Faccia bene con l'Italia' : ... ma anche ex Barcellona e Real Madrid , adesso è nello staff del presidente Uefa Ceferin, ma non ha dimenticato i suoi anni italiani e, ai microfoni di Sky Sport 24, dimostra di aver seguito con ...

MotoGp – Gp di Francia : a Le Mans il primo Faccia a Faccia ‘pubblico’ di Marquez e Rossi : Marquez e Rossi in Francia per la prima volta uno a fianco all’altro in conferenza stampa dopo l’Argentina Tutto pronto a Le Mans per il nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I piloti si affronteranno in pista per il Gp di Francia: Johann Zarco punterà sicuramente alla vittoria davanti al suo pubblico di casa, mentre le Ducati vorranno risollevarsi dopo l’amaro zero di due settimane fa in Spagna e la Yamaha cercherà ...

Del Rio : Governo? Spero non lo Facciano : 10.57 "Il Governo? Spero che non ce la facciano, non perché tifo perché non governino i vincenti:vorrei che i vincenti governassero con un minimo di sale in zucca.Così il capogruppo del Pd,Graziano Delrio,a Radio Capital. "C'è l'alternativa di un governo istituzionale, per me sarebbe più saggio tornare a quello", ha aggiunto Delrio. "Pensioni? Bisogna stare attenti: il problema sono le nuove generazioni, che restano chiuse. Sono favorevole ...

Londra - il riconoscimento Facciale non sta dando i risultati sperati : (Immagine: geralt/pixabay) Il sistema di riconoscimento facciale della polizia di Londra ha identificato correttamente due persone fino ad oggi, nessuno dei quali era un criminale e, secondo i dati resi noti, il 98% dei casi è un falso positivo. Il sistema utilizzato anche dalla polizia del Galles, in occasione della finale Champions League a Cardiff, ha restituito più di 2.400 falsi positivi. È la denuncia deli attivisti della campagna Big ...

Governo : Delrio - spero non ce la Facciano : ANSA, - ROMA, 16 MAG - "La bozza mi sembra orribile. Hanno ragionato di condono di debito pubblico e uscita dall'euro, è molto preoccupante che, anche se superata, abbiano messo giù quelle ricette. ...

Bologna - Faccia a Faccia tra Donadoni ed un tifoso : “mi hai fatto il gesto dell’ombrello” - “tu sei ubriaco” [VIDEO] : Bologna, Mister Donadoni alle prese con uno scontro con un tifoso che lo ha pesantemente attaccato a causa di un presunto gestaccio… Il Bologna si appresta a chiudere una stagione non certo soddisfacente sotto il profilo dei risultati. I tifosi si sarebbero aspettati di più dalla squadra di Mister Donadoni e spesso lo hanno fatto notare con toni accesi. Il tecnico è finito al centro di furenti polemiche e nelle ultime ore ha avuto anche un ...

Governo - Delrio 'Bozza M5S-Lega orribile. Mi auguro che non ce la Facciano' : ROMA - 'La bozza mi sembra orribile. Hanno ragionato di condono di debito pubblico e uscita dall'euro, è molto preoccupante che, anche se superata, abbiano messo giù quelle ricette. Siamo anche noi a ...

Roberto Maroni : "Matteo Salvini Faccia il leader del centrodestra e torni al voto. Meglio del governo con Di Maio" : Matteo Salvini deve fare il leader del centrodestra e tornare il prima possibile al voto. Altro che governo con il Movimento 5 stelle. Parola del leghista Roberto Maroni che intervistato dal Foglio dà la sua lettura della situazione politica e del tentativo del leader del Carroccio di andare al governo con Luigi Di Maio.Se Salvini vuole essere il capo del centrodestra allora deve governare con il centrodestra. Bisognerebbe dunque lasciar ...