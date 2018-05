Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati Luca Giurato | Lei ha perso due

Nina Moric soffre per Carlos/ Luigi Favoloso l'ha delusa - Fabrizio Corona la sosterrà? : La questione di Carlos è ancora dolorosa per Nina Moric che affronta Luigi Favoloso nella casa del Grande Fratello. Fabrizio Corona la sosterrà in questa sua "guerra"?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:27:00 GMT)

Dal carcere di San Vittore all’incontro con Iannone - Fabrizio Corona si confessa : “con Belen stavo per avere il mio secondo figlio” : Fabrizio Corona torna a raccontarsi ai giornali, dal regime carcerario di San Vittore al rapporto con Belen Rodriguez: le parole del catanese Fabrizio Corona torna a rilasciare interviste dopo il via libera dei giudici. L’ex Re dei Paparazzi si confessa a distanza di circa tre mesi dalla sua scarcerazione e parla oltre della sua vita in carcere, anche del suo rapporto con Belen Rodriguez e della conoscenza fugace con Andrea Iannone. Il ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi - amore finito : Fabrizio Corona torna a parlare delle sue donne: di Silvia Provvedi, con cui è finita, di Belen, a cui è ancora legato e di Nina Moric, che vorrebbe aiutare. Dopo due anni di silenzio e 16 mesi di carcere, Corona torna a parlare in seguito ad un Provvedimento del giudice che gli ha concesso di rilasciare interviste e di utilizzare i social. Le prime dichiarazioni dell’ex dei paparazzi sono tutte legate alle donne della sua vita: Nina ...

Fabrizio Corona : "La mia storia è stata una guerra e ora voglio raccontarla a teatro. Io perseguitato per odio" : Fabrizio Corona è tornato. Dopo due anni di silenzio e sedici mesi di carcere, l'ex "re dei paparazzi" si confessa al settimanale Chi, sul numero in edicola da mercoledì 16 maggio. "La mia è l'unica versione, quella vera. È stata solo una guerra", attacca Corona.Io come singolo individuo contro un macigno più grande e forte di me che non voglio identificare con nessun nome altrimenti, dopo quest'intervista, ...

