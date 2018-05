Fabio Fognini vola ai quarti | battuto in due set il tedesco Gojowczyk

Internazionali Roma 2018 : Fabio Fognini ai quarti di finale - il prossimo avversario e il tabellone. Ora Rafael Nadal per l’impresa? : Fabio Fognini è volato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2018, riportando così il tricolore nella fase calda del tabellone maschile dopo sei anni dall’ultima volta. Il ligure, dopo l’impresa firmata contro Dominic Thiem, oggi ha regolato Peter Gojowczyk e ora attende di sapere chi dovrà affrontare ai quarti di finale (in programma domani venerdì 18 maggio). Il 30enne seguirà con parecchio interesse il match tra ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini non si ferma più! Batte Gojowczyk e ai quarti attende Rafael Nadal! : Continua il cammino agli Internazionali d’Italia di Fabio Fognini, che si qualifica per i quarti di finale. Il tennista azzurro supera in due set con un doppio 6-4 il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo, dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una bella vittoria del nativo di Arma di Taggia, bravo a reggere la pressione dell’essere favorito e di non poter assolutamente perdere contro un avversario con una classifica ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : “Dr. Fabio and Mr. Fognini”. Il racconto di un’impresa : Ci sono tennisti che ti fanno emozionare, che ami alla follia perchè vincono partite che sembrano impossibili in partenza, ma che il giorno dopo li vuoi solo odiare perchè subiscono quelle sconfitte a cui è impossibile dare una spiegazione. Ecco uno di questi giocatori è proprio Fabio Fognini. A Madrid fuori al primo turno contro Leonardo Mayer ed una settimana dopo eccolo compiere una fantastica impresa contro Dominic Thiem. Anche oggi contro ...

Internazionali d’Italia 2018 - il tabellone di Fabio Fognini! Ora Gojowczyk - nel mirino il quarto di finale con Rafael Nadal! : Fabio Fognini vuole continuare a regalare magie agli Internazionali d’Italia 2018 e può davvero farsi largo nel tabellone. Dopo la straordinaria vittoria odierna contro Dominic Thiem, numero 8 al mondo reduce dal successo su Rafael Nadal a Madrid, il ligure tornerà in campo domani per affrontare il tedesco Peter Gojowczyk (giustiziere del nostro Lorenzo Sonego) negli ottavi di finale: il numero 53 al mondo è assolutamente alla portata ...

VIDEO Fabio Fognini - gli highlights della vittoria su Dominic Thiem a Roma! : Fabio Fognini è stato letteralmente strepitoso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e ha sconfitto Dominic Thiem qualificandosi così agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2018. L’azzurro ha demolito l’austriaco grazie a una prestazione fantastica e può proseguire la propria avventura nella capitale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto profilo Twitter ...

Fognini extra-lusso : battuto anche Thiem - Fabio vola agli ottavi di finale : ... a trovare soluzioni d'alto livello per spostare dietro Thiem e soprattutto tenerlo meno possibile dentro una trama che prevedesse ritmo e lunghi scambi, vero sale del tennis del n°8 del mondo. Il ...