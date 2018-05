F1 | arriva la Direttiva Tecnica della FIA | ecco perché gli specchietti della Ferrari sono

sportfair

: RT @pla_baldax: Tutto sulla Direttiva #PacchettiTuristici recepita anche dall'Italia ?? - GvLive : RT @pla_baldax: Tutto sulla Direttiva #PacchettiTuristici recepita anche dall'Italia ?? - pla_baldax : Tutto sulla Direttiva #PacchettiTuristici recepita anche dall'Italia ?? - MikelaScarpone : RT @ConteZero76: @Domenic71954464 @Filippo_Casini Il punto è che se arriva una sacrosanta direttiva (peraltro studiata e ragionata con espe… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) La FIA ha inviato a tutti i team di Formula 1 unaper regolamentare il montaggio deglisull’halo Era stata annunciata nei giorni scorsi, adesso è stata inviata anche ai team. La FIA ha inviato alle scuderie di Formula 1 la nuovache chiarisce la posizioneFederazione sugliancorati all’Halo, nata dopo quanto vista sullaa Barcellona. Charlie Whiting e i suoi uomini hanno permesso al team di Maranello di mantenere la soluzione al Montmelò, salvo vietarla dal prossimo Gp di Montecarlo. Per mettere nero su bianco la situazione, Nicholas Tombazis ha mandato ai team la, invitandoli a mostrare le eventuali soluzioni in anticipo per evitare sprechi di tempo e denaro. “Pur accettando che i team progettino legittimamente gli, i loro alloggiamenti e i supporti con l’intento di ...