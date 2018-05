Export +1 | 2% a marzo | -1 | 9% in trimestre

Export in crescita del 4 - 5% a marzo : ANSA, - ROMA, 24 APR - A marzo 2018 aumentano le esportazioni italiane verso i paesi extra europei con una crescita del 4,5%, ma il saldo del primo trimestre resta negativo, con un calo del 3,4% ...

Cina - calo inatteso per Export marzo - sale in trim1 surplus su Usa : Cala inaspettatamente l'export cinese in marzo, un dato che solleva dubbi sullo stato di salute dell'economia del Paese, sullo sfondo delle tensioni commerciali con gli stati Uniti.