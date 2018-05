Everest | uno sherpa da record | 22 volte sulla cima dell' Everest

Alpinismo : record di uno sherpa per 22 volte sull' Everest : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Come cambia il corpo di due gemelli quando uno è sull’Everest e uno in riva al mare? : Dallo Spazio alle cime dell’Everest. Il famoso studio sui gemelli spaziali della Nasa, condotto dall’agenzia per confrontare le funzioni vitali e il genoma dell’astronauta Scott Kelly in orbita con quelli del suo gemello omozigote Mark, rimasto sulla Terra, sta per essere replicato. Ma in uno scenario del tutto diverso: due alpinisti, infatti, sono appena partiti per una spedizione alla conquista del monte Everest, uno degli ...