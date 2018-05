EVENTI PER LA FESTA DEL PATRONO DAL 18 AL 21 MOLTE INIZIATIVE NEL SEGNO DELLE TRADIZIONI

I Samsung Galaxy Tab S4 e Galaxy Tab 10.1 in lavorazione - due EVENTI organizzati in USA per HTC U12 Plus : Potrebbero essere presto lanciati sul mercato due nuovi tablet di Samsung e un misterioso smartphone HTC con tecnologia blockchain. Ecco le ultime indiscrezioni L'articolo I Samsung Galaxy Tab S4 e Galaxy Tab 10.1 in lavorazione, due eventi organizzati in USA per HTC U12 Plus proviene da TuttoAndroid.

Concerti a Cagliari : Arena Grandi EVENTI più piccola - tempi lunghi per l'Anfiteatro romano : Lì, l'idea confermata dell'amministrazione prevede spettacoli con un pubblico, numericamente parlando, molto più ridotto rispetto alle migliaia di persone che, anni fa, si assiepavano su quelle ...

Wired Next Fest 2018 : gli EVENTI da non perdere CONFERENZA STAMPA : ... oltre a rappresentare un importante conferimento di reputazione, ci permette di scoprire una parte consistente di Milano, ovvero i giardini da sempre dedicati alla scienza. » Conclusi i discorsi ...

Scienza - storia e arte : pioggia di EVENTI PER 'Amico Museo' : Comune di Lucca, musei, fondazioni e operatori turistici insieme per Amico Museo 2018 - Visite di Primavera , l'iniziativa promossa per il diciasettesimo anno consecutivo dalla Regione Toscana con l'...

Turismo e ambiente - due giorni di EVENTI PER costruire una rete : Turismo e ambiente. Saranno - assieme all'analisi dei progetti europei, nazionali e regionali, - i temi portanti di sabato e domenica. Ad organizzare la due giorni è la presidenza provinciale dell'...

Quali dati servono per calcolare il prEVENTIvo RC auto? : Per poter risparmiare sui costi della polizza RC auto, necessaria per poter circolare con la propria auto, la strada migliore …

La Peraria srl sempre più al vertice nel settore degli EVENTI nel settore dei gonfiabili pubblicitari : ... saranno i protagonisti di una mostra pensata e progettata a quattro mani da Aldo Drudi e Livio Cismondi, patron di Peraria, che vedrà la sua prima tappa al Museo Nazionale della Scienza e della ...

San Gemini - inziato programma EVENTI PER primavera ed estate : ... che ha poi dato vita e caratterizzato, rendendoli unici al mondo, tutti i motori dei vari modelli Lancia. Il 3 giugno poi la tradizionale infiorata di San Gemini, mentre il 24 dello stesso mese si ...

Santuario di Savona - EVENTI PER ricordare le visite di Pio VII e Benedetto XVI : Proseguono le iniziative al Santuario di Savona per celebrare due importanti anniversari: quello dell'incoronazione della statua della Madonna da parte di Pio VII, risalente al 10 maggio 1815, e ...

Più di 100 EVENTI in contemporanea per conoscere l’Italia : dal 23 Maggio al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Dal 23 Maggio al 3 Giugno l’Italia di Notte con eventi a tutte le ore, nell’ambito delle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Ad esempio in Basilicata, a Melfi Passeggiata, serale, lenta verso il Bosco Frasca per scoprire la Biodiversità del luogo, godere di panorami incredibili verso il Vulture e verso il castello di Melfi, ascoltare la Natura in ogni sua forma. Vicino al laghetto faremo attività Yoga ...

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di EVENTI PER la socialità (3) : (AdnKronos) - Dopo la giornata iniziale, il programma prevede oltre cinquanta iniziative organizzate da cittadini e associazioni: incontri di testimonianza delle voci dei protagonisti dell’Italia senza muri e di approfondimento di buone pratiche in collaborazione con enti del terzo settore e stakeho

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di EVENTI PER la socialità (2) : (AdnKronos) - La diocesi di Milano "riconosce nell’iniziativa 'Insieme senza muri' uno stimolo e un invito a rendere Milano sempre più laboratorio di pace e di fratellanza tra diversi - afferma Monsignor Luca Bressan, vicario per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale della Diocesi di

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di EVENTI PER la socialità : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Trentacinque giorni di iniziative all’insegna dell’integrazione e dell’incontro. Milano torna a riaffermare la sua identità di città accogliente e inclusiva attraverso la rassegna 'Insieme senza muri' che, dopo la marcia del 20 maggio 2017 che ha portato in piazza cento

Milano : al via ‘Insieme senza muri’ - 35 giorni di EVENTI PER la socialità : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Trentacinque giorni di iniziative all’insegna dell’integrazione e dell’incontro. Milano torna a riaffermare la sua identità di città accogliente e inclusiva attraverso la rassegna ‘Insieme senza muri’ che, dopo la marcia del 20 maggio 2017 che ha portato in piazza centomila persone, si rinnova nel 2018 e mette in campo un palinsesto che si svilupperà nell’arco di oltre un ...