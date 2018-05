Europeo U17 – La giovane Italia continua ad incantare | gli azzurri stendono il Belgio e

Volley - Azzurrine al lavoro in vista dell'Europeo U17 : Nazionale Under 17 femminile: le Azzurrine al lavoro in vista dell'Europeo In vista del Campionato Europeo di categoria , dal 13 al 21 aprile a Sofia, le Azzurrine dell'under 17 si raduneranno dall'8 ...

Nazionale U17 femminile imbattuta - a maggio finali Europeo : Con la qualificazione già in tasca grazie ai successi nelle prime due partite con Ungheria (2-0) e Serbia (3-0),la Nazionale Under 17 femminile pareggia 0-0 l’ultimo incontro con la Repubblica Ceca e chiude da imbattuta il proprio girone della Fase élite del Campionato europeo. L’Italia vola meritatamente alla Fase finale del torneo continentale in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania e anche con la Repubblica Ceca, priva delle ...

