Europa League | incidenti tifosi francesi

Grande festa a Madrid - l' Europa League va all'Atletico : Roma, , askanews, - Grande festa per le strade di Madrid per la vittoria da parte dell'Atletico del l'Europa League 2018. Nella finale di Lione gli spagnoli hanno battuto 3-0 l'Olympique Marsiglia ...

Ascolti TV | Mercoledì 16 maggio 2018. Il Confine chiude al 16.3% - Scanzonissima parte solo dal 5.4%. La Finale di Europa League su TV8 al 7.3%. Rai3 meglio di Canale 5 : Il Confine Su Rai1 la seconda ed ultima puntata de Il Confine ha conquistato 3.732.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 27 Volte in Bianco ha raccolto davanti al video 2.148.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.265.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.910.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.316.000 ...

Video/ Marsiglia Atletico Madrid (0-3) : highlights e gol della partita (Finale Europa League) : Video Marsiglia Atletico Madrid (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita , finale di Europa League. Griezmann e Gabi regalano la coppa a Simeone.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 09:08:00 GMT)

Finale Europa League - scontri a Lione : incendiati cassonetti - agenti rispondono con gas lacrimogeni : cassonetti a fuoco e lancio di gas lacrimogeni . Questa la scena registrata ieri sera tra le strade di Lione al termine della Finale di Europa League tra Atletico Madrid e Marsiglia. Protagonisti i tifosi francesi che hanno lanciato razzi contro la polizia, dopo la sconfitta della loro squadra. Gli agenti hanno disperso la folla ricorrendo a gas lacrimogeni . Al momento, stando alle informazioni che circolano sui media britannici e francesi, non ...

L'Europa League che verrà - tanti top club per un'edizione deluxe : Arsenal, Chelsea, Milan, una tra Inter e Lazio, Siviglia e non solo: non sarà la Champions League ma il livello è comunque altissimo. Ecco tutte le big che potrebbero sollevare il trofeo allo stadio ...