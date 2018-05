Europa League all' Atletico | Simeone | ' Mai mollare'

Europa League - l'Atletico di Simeone è campione : steso 3-0 il Marsiglia : Una doppietta di Griezmann trascina i Colchoneros, Gabi chiude i conti nel finale: Garcia deve arrendersi

Due gol per un… tris - Griezmann regala la terza Europa League all’Atletico : il Marsiglia si scioglie con le lacrime di Payet : L’Atletico Madrid vince la terza Europa League della sua storia, battendo il Marsiglia nella finale di Lione grazie ad una doppietta di Griezmann e all’acuto di Gabi Sei anni dopo l’ultima volta, l’Atletico Madrid torna a vincere l’Europa League e lo fa con autorevolezza e cinismo. Niente da fare per il Marsiglia, che accarezza per metà primo tempo la possibilità di diventare la prima formazione francese a vincere ...

