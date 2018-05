Europa League 2017-2018 | Bonucci e Immobile nella squadra dell' anno

Europa League - due italiani nella formazione dell'anno : ROMA - La Uefa ha scelto la formazione dell'anno dell' Europa League . C'è anche un pizzico d'Italia in mezzo a tanto Atletico Madrid , e ci mancherebbe altro, visto il successo di ieri contro il ...

Fortnite è protagonista della finale di Europa League - davanti a milioni di tifosi : Fortnite vive un successo planetario, riuscendo a coinvolgere le personalità del mondo dello spettacolo e dello sport come mai nessun videogioco era riuscito a fare. Uno dei calciatori più famosi che ha preso l'abitudine di festeggiare i gol con le emote del Battle Royale di Epic Games è Antoine Griezmann, punta dell'Atletico Madrid e della nazionale francese, che nella serata di ieri è tornato ancora una volta ad esibirsi.Questa volta però il ...

Europa League - guai in vista per l’Atletico Madrid : la commissione disciplinare apre un’inchiesta : A causa di uno striscione razzista esposto durante la finale di Europa League, la commissione disciplinare dell’Uefa ha aperto un’inchiesta contro l’Atletico Madrid La commissione disciplinare della Uefa ha aperto un’inchiesta contro l’Atletico Madrid per uno striscione razzista esposto dai tifosi dei ‘colchoneros’ durante la finale di Europa League giocata ieri a Lione e vinta dalla squadra di Diego ...