Emma | adesso sì che inizio a divertirmi

Uomini e Donne - Gianni Sperti e Giorgio Manetti : ora è guerra. Succede di tutto in studio. Trono over - gli scontri tra Tina e GEmma adesso passano in secondo piano : l’opinionista e il Gabbiano sono arrivati ai ferri corti : Gianni Sperti – Giorgio Manetti: è guerra aperta. l’opinionista, che al pari della sua collega, Tina Cipollari, con Gemma Galgani, non è mai stato tenero con il Gabbiano, ma adesso le accuse sono aumentate. Incoerenza e cattivo gusto: ecco perché Gianni ce l’ha con lui e, a ogni puntata del Trono over, fa di tutto per non nasconderlo. E Giorgio? Difficilmente replica, mai si espone. Di solito difeso da Tina, che lo spalleggia anche per ...