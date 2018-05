Embraco | l' accordo per i dipendenti in 5 punti

Embraco - siglato l’accordo azienda-sindacati : nel 2018 esuberi congelati : Passo avanti della vertenza Embraco . I sindacati e l’azienda brasiliana del gruppo Whirlpool hanno trovato un accordo per congelare, almeno fino alla fine del 2018 , i 497 licenziamenti annunciati. L’intesa include, inoltre, l’attivazione di un percorso di reindustrializzazione dello stabilimento di compressori per frigoriferi di Riva di Chieri. Il ...

Embraco - accordo su incentivi a esodo : 14.44 Azienda e sindacati hanno raggiunto l' accordo sulla vertenza Embraco,a Torino. L'intesa ratifica il congelamento, fino a fine anno, dei 500 licenziamenti a Riva di Chieri, come previsto da quanto concordato lo scorso 2 marzo al ministero dello Sviluppo. Trovato inoltre l'accordo sugli incentivi all'esodo: chi lascerà l'azienda entro aprile otterrà 60 mila euro, 50 mila per maggio, 35 mila per giugnoagosto, 30 mila fino a fine anno. ...