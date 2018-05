: Processo Elena Ceste In aula parla il Procuratore generale: “Michele Buoninconti ha ucciso la madre dei suoi 4 fig… - QuartoGrado : Processo Elena Ceste In aula parla il Procuratore generale: “Michele Buoninconti ha ucciso la madre dei suoi 4 fig… - QuartoGrado : Inizia l’udienza di Cassazione per la morte di Elena Ceste, la mamma di Costigliole d’Asti scomparsa il 24 gennaio… - giudy51 : RT @SkyTG24: Delitto Elena Ceste, Cassazione conferma 30 anni per il marito -

La Cassazione ha confermato la condanna a 30di carcere per Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie,scomparsa il 24 gennaio 2014, il cui corpo venne ritrovato nell'ottobre dello stesso anno in un canale a poca distanza dalla loro casa a Costigliole d'Asti. Buoninconti, ex vigile del fuoco, è detenuto nel carcere di Saluzzo.Si è sempre proclamato innocente. Per l'accusa ha ucciso la casalinga di 37per un "sentimento di vendetta per i tradimenti comprovati".(Di giovedì 17 maggio 2018)