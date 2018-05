Delitto Elena Ceste - Cassazione conferma 30 anni per il marito : Delitto Elena Ceste, Cassazione conferma 30 anni per il marito Michele Buoninconti è accusato di avere ucciso la moglie, il cui corpo venne ritrovato in un canale qualche mese dopo la scomparsa, nel 2014. Rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato contro la sentenza di secondo grado Parole ...

Elena Ceste - confermati 30 anni a marito : 22.20 La Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste,scomparsa il 24 gennaio 2014, il cui corpo venne ritrovato nell'ottobre dello stesso anno in un canale a poca distanza dalla loro casa a Costigliole d'Asti. Buoninconti, ex vigile del fuoco, è detenuto nel carcere di Saluzzo.Si è sempre proclamato innocente. Per l'accusa ha ucciso la casalinga di 37 anni per ...

L'omicidio di Elena Ceste - la Cassazione : 'Confermare i 30 anni di reclusione per il marito' : Omicidio di Elena Ceste : nessuno sconto per Michele Buoninconti. E' da confermare la condanna a 30 anni di reclusione nei confronti dell'uomo accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste di 37 anni. ...

Processo per l’omicidio di Elena Ceste - oggi si decide il destino del marito Michele Buoninconti : È attesa per oggi la pronuncia della Cassazione sulla sentenza di condanna a 30 anni di carcere emessa in appello a carico del vigile del fuoco, Michele Buoninconti. L'ex pompiere di Costigliole d'Asti è accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste e di averne gettato il cadavere in un canale.Continua a leggere

“Cosa sta facendo ai suoi figli”. Caso Elena Ceste : Michele Buoninconti choc. Succede da un po’ di tempo e ora - dalla famiglia della moglie - corrono ai ripari : Mancano pochi mesi all’avvio del processo in Cassazione che vede imputato Michele Buoninconti, l’uomo accusato e condannato, in primo e in secondo grado, a 30 anni di reclusione per l’omicidio della moglie Elena Ceste. Si è sempre detto innocente Michele Buoninconti, ha sempre sottolineato come la giustizia con lui abbia preso un abbaglio. E continua a proclamare dal carcere la sua innocenza. Per la difesa Elena è morta ...

Ceste - la figlia di Elena tormentata dall’amica del padre : “Ti aspetto fuori la scuola” : La cinquantaseienne diventata intima di Michele Buoninconti dopo il suo arresto per l'omicidio della moglie Elena Ceste, è stata denunciata dalla figlia della donna per stalking. L'avrebbe perseguitata per convincerla a incontrare il padre. Secondo i legali dei Ceste, la donna sarebbe stata "indotta dal Buoninconti". A maggio è attesa la pronuncia della Cassazione per la condanna a 30 anni.Continua a leggere