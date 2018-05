Edison premia team che ha scoperto onde gravitazionali : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Sono stati i protagonisti di una delle scoperte più importanti del millennio, dimostrando l’esistenza delle onde gravitazionali che Albert Einstein aveva previsto nel 1916. Ascoltando, cioè, la voce dell’universo attraverso la luce. E per questo si sono aggiudicati il premio europeo per la fisica Eps-Edison-Volta 2018, nel corso di una serata-evento organizzata in occasione del Lake Como Festival ...

Ricerca : Edison premia team ricercatori che ha scoperto onde gravitazionali (3) : (AdnKronos) - A ricevere il premio Guido Menichetti, laureato in Fisica all’università di Pisa, dove ha svolto anche il dottorato e attualmente in forza al Graphene Labs dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova (IIT). Il giovane Ricercatore potrà così svolgere un tirocinio in una università es

Ricerca : Edison premia team ricercatori che ha scoperto onde gravitazionali (2) : (AdnKronos) - "Nel 1971 - ricorda Hough all'Adnkronos - indagavamo questi ambiti scientifici sviluppando rilevatori alla Ricerca delle onde gravitazionali". Nel corso degli anni "siamo passati dall'uso di barre di alluminio risonanti fino ad arrivare al moderno interferometro". Poi "io sono entrato

Ricerca : Edison premia team ricercatori che ha scoperto onde gravitazionali : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Sono stati i protagonisti di una delle scoperte più importanti del millennio, dimostrando l’esistenza delle onde gravitazionali che Albert Einstein aveva previsto nel 1916. Ascoltando, cioè, la voce dell'universo attraverso la luce. E per questo si sono aggiudicati il p

Ricerca : Edison premia team ricercatori che ha scoperto onde gravitazionali : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Sono stati i protagonisti di una delle scoperte più importanti del millennio, dimostrando l’esistenza delle onde gravitazionali che Albert Einstein aveva previsto nel 1916. Ascoltando, cioè, la voce dell’universo attraverso la luce. E per questo si sono aggiudicati il premio europeo per la fisica Eps-Edison-Volta 2018, nel corso di una serata-evento organizzata in occasione del Lake Como Festival ...

Ricerca : Edison premia team ricercatori che ha scoperto onde gravitazionali (2) : (AdnKronos) – “Nel 1971 – ricorda Hough all’Adnkronos – indagavamo questi ambiti scientifici sviluppando rilevatori alla Ricerca delle onde gravitazionali”. Nel corso degli anni “siamo passati dall’uso di barre di alluminio risonanti fino ad arrivare al moderno interferometro”. Poi “io sono entrato a far parte del team di Ricercatori tedeschi di Geo600 che lavorava allo sviluppo della ...