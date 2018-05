Ebola in Congo | Msf | con il caso in città situazione allarmante | intensifichiamo l’azione

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si è diffusa dalla campagna in città : nella Repubblica Democratica del Congo la nuova epidemia di ebola si è diffusa dalla campagna a una città. Il ministro della salute Oly Ilunga Kalenga ha confermato un caso di contagio a Mbandaka, città abitata da più di un milione The post L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo si è diffusa dalla campagna in città appeared first on Il Post.

Ebola : in Congo primo caso in una città - Oms 'preoccupata' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Epidemia in Ebola in Congo : primo caso in una città - “uno sviluppo preoccupante” : L’Epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica Democratica del Congo ha raggiunto la città di Mbandaka (circa un milione di abitanti), a circa 130 km dal luogo di origine della diffusione: lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, secondo cui si registra un caso confermato nella città, che ha portato il totale dei casi a 42. L’inviato dell’Oms, Peter Salama, ha dichiarato alla BBC che “questo è uno sviluppo ...

Ebola : epidemia in Congo - il bilancio sale a 23 morti e 42 contagi : Si aggrava il bilancio dell’epidemia di Ebola che sta interessando la Repubblica democratica del Congo: si contano almeno 23 morti e 42 persone contagiate, ha spiegato il ministro della Salute Congolese, secondo cui un altro caso è stato registrato ieri a Mbandaka, nell’ovest del Paese. Gli operatori sanitari hanno finora identificato 430 persone che potrebbero aver avuto contatto il virus. Nel 2014 oltre 11mila persone sono morte in ...

Ebola - l’Oms : “4mila dosi di vaccino in viaggio verso il Congo” : Vaccinazioni anti-Ebola presto al via nella Repubblica democratica del Congo, dove un’area della Provincia dell’Equatore nel Nord-Ovest del Paese è stata colpita da un nuovo focolaio epidemico di infezione, con 39 casi fra confermati (2), probabili (25, fra cui 19 morti) e sospetti (12) nelle ultime 5 settimane, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. “Una fornitura iniziale di 4 mila dosi sono in viaggio verso ...

Epidemia di Ebola in Congo : nuovo caso registrato nel nordovest del Paese : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato un nuovo caso sospetto di Ebola nella Repubblica democratica del Congo: lo ha reso noto il direttore generale dell’Oms, secondo cui un vaccino sperimentale per combattere il virus sarà disponibile nel Paese a partire da questa settimana. Il dato porta a 35 il numero di casi sospetti registrati, di cui 2 confermati: 18 il numero di morti per febbre emorragica riscontrati nel ...

Ebola - bloccato nell’aeroporto dell’Uganda un viaggiatore dal Congo : caso sospetto : Un uomo in viaggio dalla Repubblica democratica del Congo verso il Kenya è stato bloccato all’aeroporto internazionale di Entebbe, in Uganda, per essere sottoposto ai test anti Ebola come caso sospetto di infezione. Il ministro ugandese responsabile per i temi di salute, Sarah Opendi, ha spiegato telefonicamente alla Xinhua che il passeggero ha la febbre alta, pur non mostrando altri sintomi della malattia che è tornata a colpire in ...

Ebola - epidemia in Congo : “Fermarla è una sfida difficile” : Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è atteso nella Repubblica democratica del Congo per fare il punto sulla nuova emergenza Ebola che ha colpito la Provincia dell’Equatore nel Nord-Ovest del Paese africano e coordinare il sostegno alle autorità sanitarie locali. Lo ha comunicato l’Oms, riferendo che “all’11 maggio, nelle ultime 5 settimane, sono stati ...

Ebola : atteso in Congo anche il Direttore Generale dell’Oms : E’ in arrivo nella Repubblica Democratica del Congo, per fare il punto sull’emergenza legata ai casi di Ebola registrati nel Paese, anche il Direttore Generale dell’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’arrivo è atteso oggi. Ad annunciarlo sul proprio profilo Twitter è lo stesso Ghebreyesus. “Il personale dell’Oms era nella squadra che per prima ha identificato ...

Ebola : Burundi in allerta dopo l’epidemia in Congo : A seguito dell’epidemia di Ebola scoppiata nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), che ieri ha confermato ufficialmente 11 casi e un decesso, il vicino Burundi è in allerta: lo ha reso noto il ministro della sanità del Paese. “Fino ad ora – ha spiegato in una conferenza stampa – nessun caso di virus Ebola è stato segnalato sul territorio burundese. Il sistema di sorveglianza delle malattie con caratteristiche ...

Oms - preoccupa il nuovo allarme Ebola in Congo - : Nel Paese dell'Africa centrale è stata accertata la prima morte legata alla patologia e sono diversi i decessi sospetti. L'agenzia delle Nazioni Unite attende l'autorizzazione ufficiale delle autorità ...

Ebola - l’Oms : “Potrebbe diffondersi al di fuori del Congo” : L’Organizzazione mondiale della sanità si prepara a una potenziale diffusione di Ebola al di là dei confini del Congo, anche se questo rischio attualmente è giudicato basso. Lo ha detto un esperto dell’Oms, Peter Salama, responsabile Who Emergency Response. Dal 4 aprile scorso sono stati riportati 32 casi, inclusi 18 decessi, da una regione estremamente remota nel Congo. Del totale, due casi sono stati confermati in laboratorio, 18 ...

La Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di Ebola : Il ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola nel paese. Ha inoltre comunicato la presenza di almeno altri nove casi sospetti, con pazienti che hanno mostrato sintomi The post La Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola appeared first on Il Post.

Epidemia di Ebola in Congo : l’OMS si prepara al “peggiore degli scenari” : Nella Repubblica Democratica del Congo è in corso un’Epidemia di Ebola, un virus che provoca una febbre emorragica con un tasso di letalità molto alto: “Siamo molto preoccupati e ci prepariamo a tutti gli scenari, anche al peggiore“, ha spiegato il direttore del Programma di gestione delle situazioni d’emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Peter Salama, a Ginevra, precisando che finora sono stati ...