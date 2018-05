E3 2018 | per giocare a Super Smash Bros per Switch dovremo prenotarci con un ticket

Borsa - netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 17/05/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,63 miliardi di euro, in calo di 777,3 milioni, rispetto ai 4,41 miliardi della vigilia. I ...

Alitalia dimezza le perdite nel 1° trimestre 2018 : Teleborsa, - Alitalia sta provando a invertire rotta ma i risultati trimestrali ancora non convincono. La ex compagnia di bandiera ha chiuso il primo trimestre del 2018 con una perdita operativa ...

Grande Fratello 2018/ Lacrime amare per Lucia Bramieri : le scuse di Alessia : Grande Fratello 2018, Maurizio Costanzo parla degli atti di bullismo accaduti nella Casa e delle critiche piombate su Barbara D'Urso e difende la conduttrice. Lacrime per Lucia Bramieri.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:52:00 GMT)

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : il percorso della prova in linea al maschile in quel di Darfo Boario Terme : Siamo in pieno clima Giro d’Italia, con la Corsa Rosa numero 101 che è nella sua seconda settimana, pronta ad assegnare il Trofeo Senza Fine. Si inizia a pensare però anche agli obiettivi estivi: come di consueto il primo, sul finale del mese di giugno, è la maglia tricolore. Il prossimo 30 giugno si disputerà infatti a Darfo Boario Terme il Campionato Italiano di Ciclismo per quanto riguarda la prova in linea al maschile: andiamo a ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 18 maggio 2018 : la pessima figura di Gianni Sperti! : La seconda parte di Uomini e Donne Over è davvero scoppiettante. Ursula non comprende come mai Sossio non le dia l’esclusiva. Gianni Sperti interviene per dire la sua. Maria De Filippi lo invita a chiedere scusa! Uomini e Donne: Ursula vorrebbe avere l’esclusiva da parte di Sossio. Lui invece è restio. Chiuso il capitolo Gemma, si passa al percorso di Sossio Aruta. Per lui entrano Nevila ed Ursula. La Bennardo ancora non comprende ...

Alitalia dimezza le perdite nel 1° trimestre 2018 : Alitalia sta provando a invertire rotta ma i risultati trimestrali ancora non convincono. La ex compagnia di bandiera ha chiuso il primo trimestre del 2018 con una perdita operativa dimezzata, pari a ...

Mille Miglia 2018/ Il percorso del “museo viaggiante” : in gara 450 auto d'epoca e tanti vip : Mille Miglia 2018, il percorso del “museo viaggiante”: in gara 450 auto d'epoca e tanti vip. Le ultime notizie: lo squadrone Alfa Romeo sulle strade (Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:28:00 GMT)

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto - 10eLotto del 17 maggio : i numeri vincenti! Video - conc 59/2018 - : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto di oggi 17 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.58/2018: ultime notizie e vincite.

Marc Marquez - GP Francia 2018 : “A Le Mans fatichiamo ma spero di essere competitivo. Soffro in accelerazione ma…” : Marc Marquez si è presentato da leader del Mondiale alla conferenza stampa del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo non partirà da super favorito in questa circostanza ma ha tutte le carte in regola per confermarsi ai vertici e lo ha manifestato nelle dichiarazioni della vigilia: “Ad Austin e a Jerez ho vinto, ma tutta la prima parte di stagione è stata positiva. Cerchiamo sempre di migliorare e negli ultimi ...

Andrea Iannone - GP Francia 2018 : “Sono fiducioso per la gara. Sul futuro presto ci saranno novità..” : Andrea Iannone ha confermato di trascorrere un momento positivo nel corso della consueta conferenza stampa che sancisce il via ufficiale del weekend del Gran Premio di Francia della MotoGP di Le Mans. Dopo tante difficoltà con la moto giapponese, sembra che inizi a splendere il sereno in casa Suzuki. “Effettivamente stiamo attraversando un buon periodo nel quale abbiamo intrapreso la giusta strada. Dopo Austin, poi, siamo cresciuti molto ...

Giro d'Italia 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Si parte da Gerusalemme, novità assoluta: il Giro d'Italia 2018 sarà più speciale che mai. Ecco la guida con tutte le informazioni utili sul Giro d'Italia 2018: le tappe, il calendario, il percorso e le...

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto - 10eLotto del 17 maggio : i numeri vincenti! Video (conc 59/2018) : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto di oggi 17 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.59/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:46:00 GMT)

Nuovo regolamento per la privacy 2018 - cosa cambia : Dal 25 maggio 2018 si applica il Nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati Gdpr (acronimo di General Data Protection Regulation), regolamento emanato dalla Commissione europea col fine di tutelare la privacy e rendere la gestione dei dati personali omogenea per tutti i servizi. Il testo è stato decretato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 entrando in vigore dal 25 maggio dello stesso anno, ...

Upfront 2018-19 The Cw : Streghe e Supergirl la domenica - l'ultima stagione di Jane the Virgin in midseason : The Cw è l'ultimo network generalista ad annunciare il suo palinsesto per la stagione 2018-19, con una grande novità: l'arrivo di una programmazione anche alla domenica, serata che in passato è sempre stata snobbata dalla rete. Ora, invece, The Cw avrà ben 12 serie tv in onda durante la settimana, seconda solo alla Cbs.Per inaugurare la domenica, il network ha scelto di puntare sulle giovani donne, con Supergirl ed il reboot di Streghe, ...