“È lui il mio erede” Gigi Buffon lascia la Juventus Il triste addio del portierone dopo

Meghan Markle prende la parola : ''Mio padre al matrimonio non ci sarà - mi sono sempre preoccupata per lui'' : Con il comunicato, Meghan risponde infine alle provocazioni lanciate nelle ultime settimane dai media di tutto il mondo che la dipongono - su istigazione della sorellastra Samantha e del resto della ...

"Er Canaro è un pupazzo - non è stato lui a uccidere mio figlio. Erano almeno in quattro" : "Il Canaro è un pupazzo. Non è stato lui a uccidere mio figlio. Erano minimo in quattro. Lui non l'ha sfiorato nemmeno con un dito", queste le parole di Vincenzina Carnicella, la mamma di Giancarlo Ricci, il 27enne ex pugile dilettante ucciso nel quartiere romano della Magliana il 18 febbraio 1988.Questo è quanto emerso durante la puntata di Chi l'ha visto?di mercoledì 16 maggio: "Si è addossato la colpa ...

Gianluca Nicoletti : Ho la sindrome di Asperger. Adesso la mia estrosità ha un nome. Io sono mio figlio - e lui è me : "Mi hanno detto che sono crudele, sono disumano, ma io quando la gente parla mi annoio. Non riesco a essere formale. Dico le cose in faccia, come le penso. Se prima avevo dei sistemi di ammortamento sociale, Adesso li ho abbandonati. Non ho più voglia di adeguarmi a delle regole che non hanno nessun senso. Fingersi amici, attenti alle vite degli altri, ma a che serve? Mi hanno anche detto che non so amare, ma amare è quello che faccio per mio ...

Annunciati i vincitori del Premio Hemingway dedicato a Pierluigi Cappello : Ma anche sullo sviluppo delle arti, dell'indagine filosofica, dei sistemi morali e delle fedi religiose, della giustizia, della gestione della cosa pubblica, di economia, tecnologia e scienza. Il ...

Klopp : 'Russell Crowe gladiatore nel mio centrocampo'. Ma lui : 'No - forza Roma' : Ad aprirlo è stato il tecnico dei Reds in un'intervista concessa ieri a BT Sport. 'Se ho visto il film? Certo, Russell Crowe giocherà nel mio centrocampo domani...', aveva detto Klopp. Subito, però, ...

NINA MORIC E L'ADDIO A luiGI FAVOLOSO/ La modella rimasta da sola a combattere : "ridatemi mio figlio!" : NINA MORIC commenta L'ADDIO a LUIGI FAVOLOSO lanciando una frecciatina all'ex fidanzato, reo di averla lasciata sola in un momento difficile. E sul figlio Carlos...(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:49:00 GMT)

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada/ L'attrice : "lui è stato il mio primo amore" (Che tempo che fa) : Claudio Bisio e Vanessa Incontrada questa sera saranno ospiti a Che tempo che fa per parlare dei progetti sul piccolo e sul grande schermo e delle novità in arrivo nei prossimi mesi.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:46:00 GMT)

Simeone : 'Mio nonno il più grande critico - è lui l'inventore del cholismo. Higuain? Icardi è il più forte di tutti' : La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone alla vigilia della partita col Napoli: ' Mio padre? Dopo ogni partita mi chiama e va dritto al bersaglio senza tanti giri di parole.

Grande Fratello 2018 - Patrizia Bonetti piange : "Mio padre mi odia". luigi Favoloso la consola : Patrizia Bonetti in lacrime nella casa del Grande Fratello dopo aver confidato a Luigi Favoloso che il rapporto con suo padre è difficile. La gieffina racconta al fidanzato di Nina Moric che sua padre la "insulta da quando è nata". Non ho neanche voglia di uscire per sentirmi insultare da mio padre. Lui fa così, tu non sai niente della mia vita Luigi. Insultarmi è quello che fa da quando sono nata, è l'unica cosa che sa fare. Non mi ha ...

“luigi? Il dolore per mio figlio…”. Nina Moric rompe il silenzio. Il suo Favoloso è nella casa del GF e il momento non è dei migliori : per lei e per lui… : ”Ci siamo fatti travolgere dai guai dimenticando quello che voleva dire stare insieme. Io ho capito delle cose che non mi vanno più bene e ho deciso di cambiarle nella mia vita”. Erano state queste le sue parole poche giorni fa. Parole che non lasciano spazio a dubbi e che fanno capire come la storia sia bella che finita da un pezzo. Un colpo durissimo per lei, che di sicuro non se lo aspettava, e per i telespettatori del ...

Nuove dichiarazioni di Kanye West su Donald Trump : “lui è mio fratello - siamo entrambi energia di drago” : Le dichiarazioni di Kanye West sono destinate a far discutere. Il rapper è tornato a cinguettare sul suo profilo Twitter dopo un lungo periodo di silenzio da quando, l’anno scorso, era stato costretto ad annullare il suo tour per problemi di salute: da iniziali frasi motivazionali e notizie relative alle prossime uscite di dischi, è giunto a parlare del presidente Americano Donald Trump. Potete non essere d’accordo con Trump, ma la gente non ...

Marina Berlusconi contro Di Battista : “lui non sarà mai nei libri di storia - mio padre sì” : Marina Berlusconi commenta gli attacchi del pentastellato Alessandro di Battista, che aveva definito suo padre "il male assoluto": "Mio padre alza il telefono e parla con Putin o con la Merkel, e chi lo offende parla al massimo con un comico o un esperto di computer".Continua a leggere

