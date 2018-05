E’ boom di turisti in Toscana

boom di ospiti stranieri nelle piccole strutture turistiche - ma le conoscenze linguistiche sono ancora da migliorare : La bella stagione è alle porte e come ogni anno milioni di turisti decideranno di trascorrere le vacanze in Italia. Babbel, la app più efficace per imparare le lingue, ha condotto un’indagine internazionale sulle strutture turistiche1 per indagare le competenze linguistiche dello staff e capire come queste si riflettano sul benessere dell’ospite. Molto amate le piccole strutture ma da migliorare le conoscenze linguistiche I risultati del ...

boom turismo in Italia 39 - 1 mld spesi da turisti internazionali : Venezia, 10 mag. , askanews, Sono 39,1 i miliardi di Euro spesi dai visitatori internazionali in Italia tra gennaio e dicembre 2017, a fronte di 36,4 miliardi nel 2016. In aumento anche i consumi dei ...

Corea del Nord/ Kim cambia fuso orario : ed è boom di turisti nei "luoghi" della tregua : La Corea del Nord cambia fuso orario, adeguandosi a quello della Corea del Sud. Kim Jong-un sembra poi guardare al modello vietnamita di riforme economiche(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:10:00 GMT)

1° Maggio - Cna : boom di turisti - mai così : 12.54 Negli ultimi cinque anni non si erano mai visti così tanti turisti in giro per l'Italia nei giorni del ponte dal 25 aprile al 1° Maggio. Nove milioni e mezzo di presenze. Un mln e 600mila arrivi.Due miliardi e 700mln il giro d' affari.così i dati del Centro Studi Cna Rispetto al 2017 il movimento economico è aumentato del 9,5% e del 13,5% sono cresciute le presenze, vale a dire i pernottamenti in strutture ricettive.Un vero mini-boom ...

Da Ischia al Vesuvio boom di turisti ponte da tutto esaurito : Sono stati 54.669 i passeggeri in arrivo sull'isola d'Ischia nel ponte dal 27 aprile al 1 maggio nei porti di Ischia, Casamicciola e Forio. 47102 quelli in partenza dai medesimi porti e nello stesso ...

1° Maggio - Coldiretti Puglia : boom turisti nei nostri borghi : Il turismo enogastronomico 'è il vero traino dell'economia turistica pugliese - sottolinea Coldiretti Puglia - caratterizzato da 5 milioni di ulivi pluricentenari, 276 prodotti riconosciuti ...

Il lago risorge - a Bracciano boom di turisti per il ponte : Acque cristalline e ciuffi di erba verde. Il lago di Bracciano è in rinascita e torna ad attrarre turisti. "Già dal ponte del 25 aprile, un gran numero di persone sono tornate a godersi la bellezza ...

boom di turisti : 1 - 8 milioni in viaggio per il ponte. In arrivo piogge e temporali|Il meteo : Spiagge affollate in Salento, numero chiuso per i turisti a Venezia. Dopo il sole, rischio acquazzoni a Nordovest. Giro d’affari di 2,5 miliardi di euro (+9% rispetto al 2017)

Meteo - a Napoli sembra agosto. Primi bagni - spiagge affollate e boom di turisti : Sabato di sole e di temperature sopra i 20 gradi, condizioni ideali per un primo ritorno sulle spiagge. Napoli e la Campania ritrovano il piacere del mare complice un finale di aprile ...

I turisti riscoprono l’amore per il Bel Paese : boom Matera e Napoli : E’ boom per le città d’arte, ma anche per i musei e per i piccoli borghi. Tra le destinazioni più amate Matera e Napoli: lo rivela un’analisi del Centro Studi turistici di Firenze e Confesercenti.

Colline Gattinara : boom di turisti nel weekend di Pasqua