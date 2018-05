“È bellissima” Tutti incantati | ma pochi la riconoscono Eppure qualche anno fa era

caffeinamagazine

(Di giovedì 17 maggio 2018) Abito pomposo, da vera principessa, in chiffon nero personalizzato da Alberta Ferretti e caratterizzato da una gonna ampia e gonfia, un corpetto senza spalline e un grosso nastro per segnare il punto vita. Capelli sciolti, trucco smokey eyes per dare risalto ai suoi meravigliosi occhi celesti e una collana a catena d’argento. È tornata sul tappeto rosso della Croisette così. Alla prima del film Sorry Angel (Plaire, Aimer et Courir Vite) c’era anche lei tra le star volate al Festival di Cannes 2018, che è uno degli eventi più attesi nel mondo del cinema. Bella da togliere il fiato, oggi è una modella di successo e con la strada spianata se consideriamo che ha solo 17 anni. Ma che avesse tutte le carte in regola per sfondare si era capito anni e anni fa, quando era ancora piccolissima. La riconoscete? Guardatela bene: lo sguardo è la chiave. Indovinato? È proprio lei, ...