Due anziani morti in auto a Deiva | omicidio-suicidio La coppia pianificava il gesto

La Spezia - Due anziani morti in auto : omicidio-suicidio?/ Tragedia a Deiva Marina forse per motivi di salute : La Spezia, due anziani morti in auto: omicidio-suicidio? Tragedia a Deiva Marina forse per motivi di salute. I due, 73 anni lei, 80 lui, sono stati ritrovati sul sedile posteriore dell'auto(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:49:00 GMT)

BOMBA D'ACQUA NEL PISANO : SALVATI Due ANZIANI/ Video - maltempo : famiglia sfollata a Siena : BOMBA D'ACQUA nel PISANO: SALVATI due ANZIANI. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:12:00 GMT)

Italiani sempre più anziani. E 70% over65 ha almeno Due malattie : Roma, 2 mag. , askanews, Ogni giorno 6 milioni di persone over65 consumano più di cinque medicinali e 1,3 milioni arriva a prenderne fino a dieci. Farmaci che spesso entrano in conflitto tra loro e ...

Vicenza : morti per cause naturali i Due anziani trovati senza vita nello loro casa a Schio : Vicenza, 30 apr. m(AdnKronos) - Nessun giallo per la morte dei due anziani trovati nel pomeriggio senza vita all'interno della loro casa a Schio. Secondo le prime informazioni da parte dei carabinieri, pare trattarsi di morte naturale, legata ai loro pregressi gravi problemi di salute.

Incendio in casa a Ragusa - morti i Due anziani coniugi : Sempre aperta l'ipotesi del suicidio dei due coniugi di Ragusa che si sarebbero cosparsi di benzina per farla finita. L'uomo era malato.

Portogruaro - gli studenti di Due istituti tecnici a disposizione degli anziani per i lavoretti domestici : Se sei anziano e devi sostituire una lampadina o riparare la maniglia della porta a Portogruaro non devi più aspettare l’elettricista o un parente: una squadra di studenti è pronta ad intervenire nelle case dei nonni. D’ora in poi non ci sarà più un solo vecchio che resterà da solo nella città veneta. L’amministrazione comunale ha stretto un accordo con l’Isis “Da Vinci” e l’Ipsia “D’Alessi” per costruire un ponte generazionale attraverso ...

MASSA - TRAVOLGE GRUPPO DI ANZIANI : Due MORTI/ Incidente stradale : conducente positivo a test antidroga : Incidente stradale, oggi 10 aprile 2018: sulla A33 Asti-Cuneo si è verificato un grave sinistro questa mattina. MASSA Carrara, furgone TRAVOLGE ANZIANI che stavano andando in gita: due MORTI(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:49:00 GMT)