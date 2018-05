DS 3 - In versione Café Racer al DS World Paris

quattroruote

(Di giovedì 17 maggio 2018) La DS ha presentato unedizione limitata per la sua "piccola", la DS 3. Prende il nome dal mondo delle moto e punta a un design rétro e glamrock, senza rinunciare alle tecnologie moderne. Un esemplare sarà esposto al DS, nel cuore della capitale francese, assieme a unesposizone di moto, fotografie e oggetti che si rifanno allo stile.Decorazioni tra arte e design. Ispirata al lavoro di preparatori come Shinya Kimura, al concetto di wabi sabi (raffinatezza minimal) e a eventi come "Wheels and Waves", la DS 3 propone unedizione limitata e ultra personalizzata, che abbina la storia e lo spirito non convenzionale del marchio a prestazioni e tecnologie di punta. Lauto è stata realizzata dalla DS Automobiles con la BMD Design, che ha creato interamente le decorazioni ispirate a un universo rock e vintage ineditoUniverso rock. Il ...