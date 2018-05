Dovete parlare inglese non spagnolo E il cliente insulta i camerieri

ilgiornale

: RT @danielecuomo: @DarioParrini Si dia pace,siete minoranza e da tale dovete comportarvi.Prima di parlare di inganni, proprio voi del Pd ch… - nick2punto0 : RT @danielecuomo: @DarioParrini Si dia pace,siete minoranza e da tale dovete comportarvi.Prima di parlare di inganni, proprio voi del Pd ch… - ChimChimSara : RT @BTSARMYITALIA1: Ciao. @BigHitEnt possiamo parlare? Jeon Jungkook è troppo maleducato. Io direi che dovete iniziare a prendere misure.… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) "Il vostro staff parla inai clienti. Dovrebbe". È diventato virale un video pubblicato su Facebook in cui si vede un uomo che in un ristorante Fresh Kitchen a New York aggredisce a parole dipendenti e clienti. E solo perché parlano in. "Tutte le persone che ascolto: lui parla", "lui anche. Lei pure. Questa è l'America!", dice, tra gli insulti di chi lo definisce "ignorante".(GUARDA IL VIDEO)L'uomo, come documenta il video, minaccia anche di chiamare gli agenti dell'immigrazione. "Secondo me -dice- non hanno i documenti. Quindi chiamerò l'immigrazione per farli cacciare tutti dal mio paese... Pago per il loro welfare, pago per farli stare qui... Il minimo che possano fare è". "Se vuoi gestire un locale a Midtown Manhattan -dice rivolgendosi al titolare del locale- il tuo staff allora dovrebbe, non ...