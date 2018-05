Dove va lo Spazio Italiano | il presidente dell’ASI fa il punto sui fenomeni più innovativi

Battiston - Asi - - ecco Dove va lo Spazio italiano : Roma, 17 mag. , askanews, Tra big data e mini satelliti, l'utilizzo dello Spazio sta vivendo una vera e propria rivoluzione. L'Italia può vantare un buon posizionamento a livello internazionale, ed è ...

Paura in pista - la manovra azzardata del pilota d’aereo : prova a passare Dove non c’è spazio. Ecco cosa succede : Attimi di panico sulla pista dell’aeroporto internazionale di Istanbul-Ataturk, in Turchia. Un velivolo della Asiana Airlines, in fase di rullaggio, si è scontrato con un aereo della Turkish Airlines, pronto per il decollo. Fortunatamente l’incidente ha coinvolto l’ala destra del primo e la coda del secondo. I passeggeri a bordo dei due aeromobili, escluso il grosso spavento, sono rimasti illesi. L'articolo Paura in pista, la ...

SCUOLA/ Lo spazio sacro Dove i bambini insegnano ai grandi : La SCUOLA ricomincia e si salva dove un piccolo miracolo quotidiano avviene nello spazio sacro di un incontro. "Infanzia resa" di Sebastiano Aglieco. CORRADO BAGNOLI(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Con Ungaretti, alla scoperta della vita e delle parole giuste, di C. BagnoliSCUOLA/ Smartphone in classe, lasciamolo spento per conoscere davvero la realtà, di C. Bagnoli

Il sito per vedere in ogni momento Dove si trova la Tesla di Musk lanciata nello spazio : Da cinque settimane gira per l’universo accarezzando, si fa per dire, la Terra, Marte e Mercurio. E per sapere esattamente dove si trova la Tesla Roadster, l’auto a bordo del razzo Falcon Heavy lanciato dalla compagnia spaziale SpaceX il 6 febbraio scorso, esiste un sito. Si chiama, eloquentemente, Where is Roadster e consente di seguire il viaggio dell’auto elettrica di Elon Musk. Al momento si trova a circa dieci milioni di ...