Dove andrà Gigi Buffon? Il Psg favorito sulle altre big d' Europa

Fedez e Chiara Ferragni tornano in Italia : Dove andranno ad abitare con il piccolo Leone : Chiara Ferragni e Fedez sono finalmente rientrati in Italia. I fan aspettavano con ansia questo momento, e anche le loro famiglie, diciamolo. Con loro, ovviamente, anche il figlio Leone che vede per la prima volta il Paese dei genitori e anche la cagnolina della coppia. L’intera famiglia, infatti, è stata a lungo a Los Angeles, dove Leone è nato prendendo la cittadinanza americana. Chiara aveva manifestato la mancanza per la sua terra e ...

Verissimo : Silvia Toffanin dedica uno speciale al talent Amici 2018. Dove e quando andrà in onda : Verissimo: Silvia Toffanin, come ogni anno dedica uno speciale Amici 2018 con la presenza di Maria De Filippi e tutti i ragazzi del talent. Appuntamento speciale dunque per il talent show targato De Filippi che ospiterà in studio la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin. Verissimo: Silvia Toffanin condurrà uno speciale su Amici Il settimanale Chi ha anticipato che in questi giorni si sta decidendo quando registrare una puntata speciale di ...

Gli episodi di The Originals 5 e Riverdale in chiaro : quando e Dove andranno in onda? : Le prime novità estive della programmazione Mediaset riguardano proprio gli episodi di The Originals 5 e Riverdale. Chi segue le serie The CW sa bene che lo spin off di The Vampire Diaries prenderà il via solo il prossimo 20 aprile negli Usa mentre la prima stagione di Riverdale è già andata in onda un anno fa sia in America che su Mediaset Premium. I comuni mortali che aspettano la messa in onda in chiaro per guardare gli episodi di The ...

L’Isola dei Famosi 2018 : quando e da Dove andrà in onda la finale : quando va in onda la finalissima de L’Isola dei Famosi 2018 quando finisce L’Isola dei Famosi 2018? L’appuntamento con la finale della tredicesima edizione del reality è ufficialmente fissato per lunedì 16 aprile in prima serata su Canale5. Questa la data scelta da Mediaset per l’ultima puntata del programma prodotto da Magnolia. Lunedì la Marcuzzi […] L'articolo L’Isola dei Famosi 2018: quando e da dove andrà ...

Alessandra Celentano contro Luca : 'Hai sbagliato trasmissione - non Dovevi venire ad Amici' : Alessandra Celentano discute con uno dei suoi alunni. Non è certo una novità che l'insegnante di Amici crei delle polemiche all'interno del programma, questa volta a farne le conseguenze è Luca ...

Alessandra Celentano contro Luca : 'Hai sbagliato trasmissione - non Dovevi venire ad Amici' : Una semplice volontà di mostrare se stessi viene interpretata e viene fatta passare come una roba fuori dal mondo. Io l'avrei spiegata anche a loro, ma non mi hanno fatto parlare, se ne sono andati'

Dove andranno a finire le scorie nucleari??Pronta la lista segreta : Il ministro Calenda ha annunciato per questa settimana la pubblicazione della mappa Cnapi che conterrà le aree adatte a ospitare l’istallazione. Le proteste in anticipo di Sardegna e Basilicata. I rifiuti oggi dispersi...

Sampdoria - Ferrero : "Spalletti ha paura. Skriniar? No rimpianti - Torreira andrà Dove vuole" : L'anticipo di mezzogiorno della 29ª giornata tra Samp e Inter è uno snodo per i sogni europei di Samp e Inter. Massimo Ferrero, presidente della Samp lo sa e puntualizza: "Spalletti ha detto che c'è ...