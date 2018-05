Domani alle 12 Fognini-Nadal | grande sfida per la semifinale degli Internazionali

Mantova : al via Domani il Food&Science Festival - prima giornata dedicata alla formazione professionale e alle scuole : Inizia domani a Mantova il Food&Science Festival che, fino a domenica 20 maggio, indagherà le relazioni tra cibo e scienza attraverso oltre 200 conferenze, incontri, laboratori, spettacoli, mostre e degustazioni. Quest’anno a tema equilibrio, il Festival vedrà la partecipazione di esperti carismatici e autorevoli come “l’Indiana Jones della birra” Patrick McGovern, il fisico e divulgatore scientifico Alessio Perniola, gli antropologi Marino ...

Governo : Cdm Domani alle 11 - a odg diversi decreti legislativi - 3 - : ... PRESIDENZA ECONOMIA E FINANZE, ; DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva , UE, 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web ...

Governo : Cdm Domani alle 11 - a odg diversi decreti legislativi : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 11,00 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno: DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, ...

Governo : Cdm Domani alle 11 - a odg diversi decreti legislativi (2) : (AdnKronos) – All’odg del Cdm di domani anche: DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi – ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI). – ...

Governo : Cdm Domani alle 11 - a odg diversi decreti legislativi (3) : (AdnKronos) – All’Odg del Cdm anche: DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in ...

Governo : Cdm Domani alle 11 - a odg diversi decreti legislativi : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 11,00 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno: DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, ...

Governo : Cdm Domani alle 11 - a odg diversi decreti legislativi (2) : (AdnKronos) – All’odg del Cdm di domani anche: DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi – ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI). – ...

Governo : Cdm Domani alle 11 - a odg diversi decreti legislativi (3) : (AdnKronos) – All’Odg del Cdm anche: DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in ...

NAZIONALE - ROBERTO MANCINI HA FIRMATO/ E' il nuovo ct dell'Italia - Domani alle 12 presentazione ufficiale : ufficiale: ROBERTO MANCINI nuovo CT della NAZIONALE. E' arrivata la firma sul contratto, guiderà l'Italia in panchina fino al 2020. Martedì conferenza stampa di presentazione(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:08:00 GMT)

Nazionale - Mancini ha firmato da c.t. Domani alle 12 la presentazione : Questa sera è cominciato il nuovo corso azzurro. Mancava solo l'ufficialità, è arrivata poco dopo l'ora di cena: l'Italia e la Nazionale ripartono con Roberto Mancini nei panni di commissario tecnico. ...

Roma-Juve - Allegri : “se vogliamo una vacanza in più Domani dobbiamo vincere” : Quella di domani “è sempre Roma-Juventus. Giocheremo in uno stadio pieno: loro devono raggiungere la Champions e noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana di vacanza in più, e non sarebbe male, domani devono vincere lo scudetto”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta con i giallorossi. L'articolo Roma-Juve, Allegri: “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” sembra ...

Don Luigi Ciotti Domani a Rieti : alle 10 al Parco di via Di Benedetto : ... delle regole e del proprio corpo, a partire da un'alimentazione corretta, per combattere e prevenire l'illegalità che condiziona anche il mondo sportivo. Gli alunni coinvolti in 'Libera la Natura' ...

Juve - Allegri : "Coppa per entrare nella storia. Gattuso? Spero Domani si incazzi un po'" : La voce è tornata e l'emozione è sempre la stessa, anche se quel trofeo che sberluccica tra lui e Gigi Buffon l'ha già sollevato tante volte. Massimiliano Allegri è già entrato nella storia della ...

Allerta meteo Lazio : maltempo e temporali da Domani per 18 ore : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal mattino di domani, martedì 8 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di ...