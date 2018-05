DOGMAN | MATTEO GARRONE Festival di Cannes 2018 | si punta alla palma | la storia del

DOGMAN - MATTEO GARRONE / Entusiasmo al Festival di Cannes 2018 per il film ispirato al "canaro della Magliana" : MATTEO GARRONE presenta al Festival di Cannes il suo film 'DOGMAN', tra i favoriti per la conquista della Palma d'Oro. La pellicola è ispirata al 'canaro della Magliana'(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 08:36:00 GMT)

DOGMAN - una cromatica acrobazia esistenziale. Matteo Garrone torna alla sua migliore espressione : In una wasteland livida, il piccolo uomo attende al suo dovere quotidiano: la toeletta per cani. Alcuni lo superano in stazza e rabbia manifesta, altri assomigliano a bomboniere da cerimonia di provincia, altri ancora sono bastardelli che trova e raccoglie in giro. Marcello si prende cura di tutti con eguale “ammore” perché Marcello è un uomo buono. Matteo Garrone torna a Cannes, per la quarta volta e a tre anni da Il racconto dei racconti, ma ...

La fiaba nera di Matteo Garrone - una clip esclusiva di DOGMAN : All’inizio il film doveva chiamarsi L’amico dell’uomo. E l’inizio era ben dodici anni fa. Poi Matteo Garrone ha lasciato perdere, per poi riprendere, il progetto di un film ispirato al «canaro» della Magliana, il mite tosacani che, nel febbraio 1988, ha torturato per ore e poi ucciso un ex pugile due volte più grosso di lui. Raccontato anche nel libro di Vincenzo Cerami Fattacci, il caso del «canaro» è un simbolo di orrore truculento e ...

«DOGMAN» : di cosa parla il nuovo film di Matteo Garrone in concorso a Cannes? : Una periferia sgangherata, dove il cielo è grigio e la violenza sottesa ad ogni gesto, ad ogni movimento, ad ogni suono. Dogman, nei cinema il 17 maggio, è tutto lì: nei casermoni anonimi che si stagliano, con geometrico rigore, su strade spoglie e caotiche. Nell’assenza di colori, che tutto vela all’infuori del rosso. Il rosso, quel rosso color del sangue, chiazza la faccia di un ometto minuto, la cui vita all’apparenza ordinaria sembra ...