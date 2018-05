Dogman e gli altri film del weekend

Cannes 2018 - Garrone colpisce con «Dogman» sul Canaro della Magliana - : ... Alida Baldari Calabria, che ogni tanto viene a trovare il padre separato: insieme si regalano escursioni solitarie sott'acqua, lontani e come protetti dalle brutture del mondo. Con cui però Marcello ...

Cannes - Garrone dopo i dieci minuti di applausi : “Con Dogman ho fatto del mio meglio - racconto il riscatto di un uomo” : Matteo Garrone è tornato sulla Croisette per la quarta volta, a tre anni di distanza da Il racconto dei racconti. Il suo Dogman, dopo la prima proiezione, ha ricevuto dieci minuti di applausi al Grand Théâtre Lumière. In sala c’erano anche i due attori Marcello Fonte ed Edoardo Pesce. “Con Dogman ho fatto del mio meglio – ha detto Garrone – ho raccontato una storia di riscatto. Il prossimo film? Spero sia ...

Dogman - una cromatica acrobazia esistenziale. Matteo Garrone torna alla sua migliore espressione : In una wasteland livida, il piccolo uomo attende al suo dovere quotidiano: la toeletta per cani. Alcuni lo superano in stazza e rabbia manifesta, altri assomigliano a bomboniere da cerimonia di provincia, altri ancora sono bastardelli che trova e raccoglie in giro. Marcello si prende cura di tutti con eguale “ammore” perché Marcello è un uomo buono. Matteo Garrone torna a Cannes, per la quarta volta e a tre anni da Il racconto dei racconti, ma ...

Dogman : l'altra Magliana del film di Garrone - da giovedì 17 maggio nelle sale : “Chi si aspetta scene raccapriccianti resterà deluso!” parola di Matteo Garrone, che commenta così per Vanity Fair il suo “Dogman” in concorso al Festival di Cannes. Il clamore mediatico di un film ispirato al delitto del “Canaro della Magliana”, come venne chiamato Pietro De Negri, l’assassino reo confesso di Giancarlo Ricci ,e diretto dal regista di Gomorra, fa presupporre contenuti splatter, ma così non sarà. Il film, in concorso per ...