Disoccupati | via alle domande per i 5 000 euro | ecco come e cosa si deve fare

(Di giovedì 17 maggio 2018) E' finalmente entrato in azione l'assegno di ricollocazione, la misura che consentira' a determinatidi ottenere l’assegno di importo massimo fino a 5.000. Si tratta di una nuova misura di incentivo ainata dal Jobs Act di Renzi e che dopo un lungo e farraginoso iter, costellato da diversi rinvii, finalmente è a regime. L’ufficialita' della notizia è data dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive in materia Lavoro, l'Anpal. Sul portale ufficiale dell'Agenzia, oltre alla comunicazione di avvenuta partenza dell'operazione assegno di ricollocazione, c’è il vademecum supresentare lein sintesifunziona la novita' edevonoi soggetti interessati a presentare domanda. Istanze al via Dallo scorso 14 maggio è possibile presentare la richiesta per ottenere questo benefit. Si tratta di un assegno che i beneficiari ...