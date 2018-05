Disagi con Alitalia? EasyRimborso propone class action

Hikikomori - i giovani che non escono mai : la loro unica forma di relazione è la Rete. “100mila casi stimati - il Disagio aumenta” : Stanno chiusi nella loro camera da letto, non escono mai, non vogliono alcun contatto con l’esterno. Abbandonano la scuola e gli amici. L’unica loro forma di relazione è la Rete: sono gli “Hikikomori”, una terminologia giapponese che significa letteralmente “stare in disparte”. E se al momento è coinvolta l’1% della popolazione nipponica (500mila casi accertati), in Italia si stimano 100mila casi secondo l’Associazione italiana di informazione e ...

Codacons contro il Grande Fratello : 'Sesso - violenza e Disagiati psichici - chiudete questo circo degli orrori' - : ... afferma il Codacons , che fa sapere che sta ricevendo da giorni le proteste di telespettatori che 'non vogliono più assistere a spettacoli così aberranti sui teleschermi. Tra volgarità di vario tipo,...

Festival L’Altra Mente : dreatività - incontro e accoglienza per affrontare il Disagio mentale come risorsa : Si terrà dal 24 al 27 maggio 2018, nel centro storico di Foligno (PG), la seconda edizione del Festival L’Altra Mente, l’evento dedicato al disagio mentale promosso dall’Associazione Liberi di Essere – per la promozione e la tutela della salute mentale con la curatela artistica di La Società dello Spettacolo, due realtà attive sul territorio umbro per promuovere la potenzialità riabilitativa dell’arte, e realizzato con il sostegno di Regione ...

Povertà educativa - Save The Children : ‘Italia vietata ai minori. Pochi riescono a uscire dallo stato di Disagio delle famiglie’ : Un Paese vietato ai minori, dove quasi un milione e 300mila bambini e ragazzi, il 12,5% del totale, vive in Povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi uno su tre non usa internet e più del 40 per cento non fa sport. Ma, soprattutto, l’Italia è un Paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, ...

Psicoatleti di corsa nei caruggi contro il Disagio psichico : Così abbiamo ribattezzato anche i nostri pazienti della salute mentale per cui usiamo lo sport come terapia'. Il programma di giovedì 10 maggio. Il relatore della legge 180, Bruno Orsini , interverrà ...

Maltempo Roma : Disagi e traffico congestionato : traffico congestionato per il Maltempo un po’ in tutta la città. Lo rende noto l’Astral attraverso il notiziario della viabilità. La società della viabilità segnala in particolare code in carreggiata esterna sul Grande Raccordo Anulare dalla Roma-Fiumicino alla Nomentana; in interna, invece, dalla Cassia all’Appia. Un chilometro di code sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per le difficolta’ di immissione. ...

AVICII - IPOTESI SUICIDIO CON COCCIO DI VETRO/ Dal dolore dei cari al Disagio del dj : qual è la verità? : AVICII si è suicidato con un pezzo di VETRO? Il sito TMZ lancia l'IPOTESI relativa alla morte per dissanguamento ma ancora mancano le conferme ufficiali.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:10:00 GMT)

Istat : 7 - 3 milioni di italiani in grave Disagio economico - il 21% nel Mezzogiorno : La situazione più difficile in Sicilia, dove l'incidenza riguarda una persona su quattro. Al Sud sono più poveri, ma al Nord stanno peggio

Poste a singhiozzo. Per i cittadini continuano i Disagi : Ancora ritardi nella consegna dei giornali agli abbonati. La Cisl: la situazione migliora lentamente ma ci vorrà tempo

Open Fiber - svolta banda ultralarga con migliaia città e zone Disagiate. Lista. E risparmi per chi ha già adsl : Open Fiber sigla un ulteriore accordo con Vodafone per portare la fibra e la banda larga. Ma sono migliaia le città e le aree disagiate dove la copertura e al via..

Toscana - Disagi per il maltempo : sconto del 10% sul rinnovo dell’abbonamento ferroviario : Uno sconto pari al 10% a tutti i pendolari che rinnoveranno l’abbonamento mensile nel prossimo mese di maggio e uno sconto proporzionale a tutti i possessori di abbonamenti annuale. E’ questa la misura – spiega una nota dell’amministrazione regionale – decisa, nell’ambito del contratto di servizio esistente, dalla Regione Toscana, a favore degli utenti abituali del servizio regionale di trasporto pubblico su ...

Parma Protagonista : "In città aumenta il Disagio sociale : è il frutto di una politica confusa" : L'articolo Parma Protagonista: "In città aumenta il disagio sociale: è il frutto di una politica confusa" sembra essere il primo su ilParmense.net....