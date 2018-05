Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | Domani ricorso MediaPro su stop tribunale a bando

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Il 22 maggio verrà presa una decisione» : Solo Milan e Sampdoria si sono presentati all'assemblea della Lega Serie A in programma oggi alle 15, andata a vuoto come era previsto. Un epilogo atteso sin da quando l'assemblea è stata convocata una settimana fa, al solo scopo di far scattare - come previsto dallo statuto a partire dalla terza assemblea elettiva - la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella in programma il 22 maggio, quando fra l'altro scadr&a...

Diritti tv - sette gruppi a trattative private per il pacchetto “Dirette Serie B” : Scaduti i termini delle manifestazioni di interesse, sono sette i gruppi interessati all'acquisto del pacchetto "Dirette Serie B". Tra questi Sky e Mediapro. L'articolo Diritti tv, sette gruppi a trattative private per il pacchetto “Dirette Serie B” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Miccichè : «MediaPro rispetti contratto con Lega» : «Diritti tv? È stato fatto un bando, che si è aggiudicato questo intermediario spagnolo, Mediapro, che deve rispettare ciò che contrattualmente è previsto. È più semplice di quanto non appaia. C'è un venditore di Diritti che è la Lega un compratore che è Mediapro e un contratto e bisogna rispettarlo». Lo ha detto Gaetano Miccichè, presidente della Lega di Serie A, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Aspettare risposta al ricorso Mediapro è da incoscienti» : «Se c'è il rischio che almeno la prima giornata del prossimo campionato si debba seguire alla radio come un tempo? Sinceramente no, non penso ci sia questo rischio reale, però credo che nell'assemblea del 22 maggio si debba prendere con coraggio una decisione. Decisione che io mi auguro sia all'unanimità o la più ampia possibile». Lo ha dichiarato il presidente del Coni, nonché commissario dell...

Diritti tv - colpo di scena : Diletta potrebbe salutare la Serie B - Sky è fuori? : Negli ultimi anni, la trasmissione di Sky condotta da Diletta Leotta e riguardante il campionato di Serie B ha avuto un seguito importantissimo in tutta Italia. Non è un caso che in qualsiasi piazza dove si raggiunga la Serie B (come nella foto, striscione apparso a Lecce durante i festeggiamenti per la promozione), ci siano striscioni riferiti proprio alla bella conduttrice di Sky. Dall'anno prossimo, però le cose potrebbero cambiare e questo ...

Diritti tv - ora il gruppo Perform vuole lo streaming della Serie A : L'obiettivo degli inglesi è quello di ottenere l'esclusività delle trasmissioni in streaming, mentre Sky punterebbe su satellite e digitale terrestre. L'articolo Diritti tv, ora il gruppo Perform vuole lo streaming della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Sky spaventa il calcio solo per difendersi» : MediaPro passa al contrattacco. Annuncia il reclamo contro la decisione del Tribunale di Milano che ha ieri annullato il suo bando per i Diritti tv della Serie A, come voleva Sky. E si scaglia contro l'emittente satellitare, il cui «timore di perdere una posizione dominante» può «generare agitazione nel calcio italiano». Insomma, è la tesi della società s...

Diritti tv Serie A - Tribunale di Milano blocca la vendita a Mediapro : Niente da fare per Mediapro, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky per quanto concerne i Diritti tv per la Serie A 2018/2021: ecco cosa è successo Sky è riuscita a bloccare la vendita dei Diritti televisivi della Seria A a Mediapro. E’ notizia di queste ore, infatti, la decisione del Tribunale di Milano che ha accettato il ricorso dell’azienda fondata da Rupert Murdoch. Ecco come è andata. Serie A 2018/2021, Tribunale ...

Diritti TV Serie - tutto da rifare. Tribunale annulla bando Mediapro : Teleborsa, - tutto da rifare sui Diritti tv di Serie A assegnati al gruppo spagnolo Mediapro. Il Tribunale di Milano ha confermato la sospensione del bando, accogliendo le istanze di Sky. Il giudice ...

