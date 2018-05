Di Maio tratta ancora per sé

Nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : si tratta ancora sul capo del governo : È iniziato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo. ...

Il patto c'è - ora Salvini e Di Maio trattano sui nomi : Alla Camera l'incontro tra i leader di Lega e M5s: sul tavolo il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo

Il patto c'è - ora Salvini e Di Maio trattano su nomi : Alla Camera l'incontro tra i leader di Lega e M5s: sul tavolo il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo

Governo - incontro Di Maio-Salvini alla Camera : trattative in corso per scegliere il nome del premier : E’ cominciato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del Governo. L'articolo Governo, incontro Di Maio-Salvini alla Camera: trattative in corso per scegliere il nome del premier proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ferruccio De Bortoli - il ritorno ferocissimo : Di Maio e Salvini trattati come scolaretti - una frase devastante : Anche in politica i sogni muoiono all'alba', conclude con chiaro riferimento a Matteo Salvini e Luigi Di Maio , trattati alla stregua di scolaretti. Di seguito, il tweet di De Bortoli: Bene, anzi ...

M5S-Lega - nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : si tratta ancora sul premier : ROMA - E' in corso alla Camera un nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per arrivare alla definizione dei punti rimasti in sospeso nell'accordo sul programma di governo . Programma la cui ...

Governo - trattativa Di Maio-Salvini : ecco i punti salienti del contratto [LIVE] : 07:45 - Nella giornata di ieri M5S e Lega hanno terminato il tavolo tecnico, concludendo il contratto di Governo che dovrà rappresentare la base di partenza sulla quale inizierà la sua azione il nuovo esecutivo formato da grillini e leghisti. Si tratta di un documento di 29 pagine, all’interno del quale sono stati trattati diversi punti. ecco i più significativi: Flat Tax Reddito di cittadinanza Fine delle sanzioni nei confronti della ...

Governo - Di Maio e Salvini trattano per individuare un premier grillino [LIVE] : Quella di ieri è stata una giornata assolutamente decisiva per la formazione del Governo targato M5S-Lega. Il tavolo tecnico che stava lavorando per la formazione di un programma che potesse essere condiviso tra grillini e leghisti, ha terminato il suo lavoro, concludendo un contratto di Governo di 40 pagine.Restano ancora irrisolti alcuni temi, come ad esempio quello relativo alla gestione del fenomeno dell'immigrazione, oppure quello che ...

Premier - l'ultimo scoglio per Salvini e Di Maio : "Si tratta a oltranza" : Il tavolo tecnico di Lega e Movimento 5 Stelle è finito, ma c'è ancora un nodo da sciogliere: il nome del Premier. Dall'inizio delle trattative, sia Luigi di Maio che Matteo Salvini sono consapevoli che la scelta del nome da presentare a Sergio Mattarella sia uno dei problemi più importanti. Trovare una soluzione di compromesso, possibilmente ideale, è molto più complicato del previsto.Ma non c'è più tempo per i negoziati: il nome deve uscire, ...

M5s e Lega siglano il contratto : non cè luscita dalleuro. Di Maio e Salvini trattano ancora per il premier : Via la richiesta di procedure europee per l'uscita dall'euro "per evitare strumentalizzazioni", dentro la richiesta di scorporo dal computo del rapporto debito-Pil dei titoli di stato di tutti i Paesi ...

GOVERNO - CHIUSO CONTRATTO LEGA-M5S/ Di Maio e Salvini trattano il premier : Mattarella in attesa : GOVERNO M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". CONTRATTO di GOVERNO terminato: si attende nome premier(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:33:00 GMT)

Governo - chiuso contratto Lega-M5s/ Trattativa Di Maio-Salvini su premier : Fornero - vaccini e no uscita Euro : Governo M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". contratto di Governo terminato: si attende nome premier. Il contratto di Governo sembra essere definitivamente chiuso e siglato, in attesa che la firma definitiva venga apposta da Di Maio e Salvini: stasera il nuovo vertice e probabilmente anche domani mattina per porre gli ultimi punti decisivi e sopratutto ...

TRATTATIVA SALVINI-DI Maio PER IL GOVERNO/ Accordo M5s-Lega sull’Ue : vertice stasera - poi nome premier : GOVERNO M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di MAIO e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". Contratto di GOVERNO terminato: si attende nome premier(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:40:00 GMT)

Governo - Di Maio-Salvini “fuori da squadra”/ Trattativa Lega-M5s - Quirinale vuole testo finale : premier terzo? : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:55:00 GMT)