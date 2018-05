Di Maio | sul premier ragioniamo | in serata chiudiamo contratto

Lega-M5S - niente intesa sul premier. Di Maio : «Il nome nei prossimi giorni». Nel contratto il conflitto di interessi : Frenata sul nome del premier. L'accordo, nonostante l'ennesimo incontro stamani tra Salvini e Di Maio non c'è. E la novità del pomeriggio è che la soluzione non...

M5S-Lega : "contratto di governo entro stasera"<br>Di Maio : "passi avanti sul premier" : 14.37 - Sul programma Lega-M5s, cioè sul contratto di governo, ci sono da limare ancora alcuni punti mentre sul premier non si è ancora raggiunta la quadra fanno sapere fonti della Lega dopo il vertice Salvini-Di Maio a Montecitorio. Come sempre in questi ultimi giorni quello che vuole apparire più ottimista è Luigi Di Maio che a chi gli chiede come è andato l’incontro con Salvini risponde "bene, bene". Di Maio spiega che il contratto di ...

"Sulla Tav avete preso impegni chiari". L'Ue avvisa l'Italia - mentre Salvini e Di Maio meditano lo stop : "È difficile speculare su cosa farà il nuovo governo, finché non presenta ufficialmente le sue richieste" ma "è molto chiaro che il governo italiano nel 2014 ha firmato impegni per completare i corridoi Ten-T" di cui fa parte la Tav. Così la commissaria Ue ai Trasporti Violeta Bulc commenta il programma di governo Lega-M5S che prevede la sospensione della Tav Lione-Torino."Aspettiamo e vediamo cosa propongono" ...

Governo. Di Maio : stiamo ragionando sul premier - c'è qualche passo avanti. Salvini : è andata bene : ... la base di questo accordo prevederebbe che se a capo del governo andasse Di Maio, allora la squadra di governo sarebbe di 20 ministri e le deleghe di peso , Interno, Difesa, Lavoro, Economia, ...

Governo - Di Maio : «Contratto chiuso stasera». Sul premier : «Passi avanti» La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : Il livello del debito Italiano è «un fattore di rischio e un freno all'economia», ha spiegato il vicepresidente della Commissione. Con il Governo uscente «abbiamo concordato la traiettoria fiscale di ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. M5s : “Contratto chiuso”. Lega : “No”. Si tratta sul premier. Carelli : “Io a disposizione” : Una bozza del contratto da limare, con una decina di punti a cui dare il via libera, e una squadra da formare. Ma soprattutto un nome del presidente del Consiglio da trovare che possa mettere tutti d’accordo. Se non è oggi la giornata decisiva per il Governo Lega-M5s, di sicuro è una delle più importanti. E’ in corso in questo momento l’incontro a Montecitorio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: un faccia a faccia da cui i ...

Finito il vertice tra Di Maio e Salvini. M5S : «Passi avanti sul premier». Lega frena : «Trattativa non chiusa» : Programma chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. È questo, secondo quanto si apprende da fonti del M5S, l'esito del vertice a Montecitorio tra il...

Faccia a faccia Salvini-Di Maio. Si tratta ancora sul premier : Si lavora alla Camera per sciogliere i nodi del contratto di governo e sul nome del premier, su cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora non hanno trovato la quadra. Spiegano fonti parlamentari che i ...

Governo - Salvini e Di Maio si rivedono Vertice sui nodi del patto e sul premier : È cominciato l’incontro tra i due leader. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del Governo. L’accordo sul programma è stato siglato. Dopo il calo di ieri, Piazza Affari in rialzo

Nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : si tratta ancora sul capo del governo : È iniziato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo. ...

M5S-Lega - nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : si tratta ancora sul premier : ROMA - E' in corso alla Camera un nuovo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per arrivare alla definizione dei punti rimasti in sospeso nell'accordo sul programma di governo . Programma la cui ...

Di Maio-Salvini stringono sul programma - monito del Colle : "Si esamineranno solo testi definiti - non bozze dell'accordo" : Lega e Movimento Cinque stelle stringono l'accordo sul programma. Ora, entro domenica, trattativa a oltranza per l'intesa sul premier, con l'ipotesi sempre in campo di una staffetta tra i leader a ...

Governo - Senaldi sulla staffetta Di Maio-Salvini : 'Il modo perfetto per affossarci' : Caro professor Becchi, hai il difetto dei cattedratici: partoriscono un' idea, se ne innamorano e la sostengono a prescindere dalla realtà e dai suoi mutamenti. Un paio di settimane fa hai proposto su ...