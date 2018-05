Di Maio-Salvini | premier e governo Ultimi dettagli ok

Blastingnews

(Di giovedì 17 maggio 2018) 4 Ilgiallo-verde si fara'. Movimento5Stelle e Lega hanno chiuso il cerchio nella serata di ieri sul programma da presentare al Colle. Il tavolo di concertazione che ha lavorato notte e giorno per non far saltare il banco ha definito anche glissimi. Manca la sottoscrizione di Luigi DiVIDEO e Matteoche, tuttavia, si sono dati appuntamento questa mattina alla Camera per confrontarsi non più sui temi ma sui nomi delnascente. La casella delè tuttora scoperta ma, stando alle ultime indiscrezioni raccolte, non rappresenta più un problema. La spartizione dei ministeri ha soddisfatto il Carroccio che, da par sua, non si opporra' all’ingresso di un grillino a Palazzo Chigi. L’unica condizione posta daa Diè quella di puntare su di un nome apprezzato, possibilmente non sgradito agli ex alleati del ...