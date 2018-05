Di Biagio torna c t dell' Under 21 Per un Europeo in Italia da protagonisti

Nazionale : Di Biagio torna ad allenare l’Under 21 : Luigi Di Biagio torna ad allenare l’Under 21 dopo la rapida esperienza da Ct nella Nazionale maggiore dopo l’arrivo di Mancini “Nella vita bisogna sempre esser riconoscenti a chi mette l’anima nelle cose che fa: volevo ringraziare Luigi Di Biagio che ha avuto per due partite importanti alla guida della Nazionale . E’ stata una persona di grande competenza e correttezza ed ha creato un ottimo clima in quella trasferta ...

Biagio Antonacci ritorna in radio con “Mio Fratello” feat Mario Incudine : MIO FRATELLO è il nuovo singolo di Biagio Antonacci che sarà in rotazione da venerdì 6 aprile. Il brano è il nuovo singolo estratto dall’ultimo disco di inediti del cantautore, DEDICHE E MANIE, uscito lo scorso 10 novembre su etichetta IRIS e distribuito da SONY MUSIC ITALIA. Oltre allo stesso Biagio , il brano vede la partecipazione di Mario Incudine , giovane esponente della musica popolare siciliana che duetta con lui nel dialetto della sua ...

Italia - Di Biagio : 'Le parole di Costacurta? Un problema che non mi riguarda'. Bonucci : 'Tempo per tornare quelli di prima' : Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l'esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Pellegrini ha detto che è stufo di vedere gli altri vincere e mi ha fatto sorridere perché ...

Italia - Di Biagio convoca Cutrone e Chiesa. Torna Bonaventura. C'è Buffon : Sono 26 i calciatori convoca ti da Luigi Di Biagio in vista delle amichevoli dell' Italia contro Argentina e Inghilterra, gare che si giocheranno venerdì 23 marzo all'Etihad Stadium di Manchester , 19.

Torna la Nazionale : Di Biagio prepara la lista-convocati : Oggi le convocazioni in vista delle due sfide contro Argentina e Inghilterra del 23 e 27 marzo. Non c'è posto per Balotelli