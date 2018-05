Detroit Become Human | nel nuovo video David Cage ci parla del processo di creazione della

Detroit Become Human : Il nuovo spot TV si concentra su Kara : Nella giornata di oggi Sony Interactive Entertainment e Quantic Dream hanno rilasciato un nuovo spot TV dedicato all'attesissimo Detroit: Become Human.Il video dura solo una manciata di secondi e (come avvenuto per i filmati precedentemente rilasciati) si concentra sul concetto che tutte le azioni che verranno compiute dai protagonisti verranno in realtà compiute da voi, ovvero i giocatori. Questa volta però il video è dedicato a Kara, ...

Detroit : Become Human - la genesi della nuova avventura di Quantic Dream per PlayStation raccontata da Adam Williams : Detroit: Become Human è un’avventura dinamica, in arrivo esclusivamente per Play Station 4 il 25 maggio, che proietta il giocatore in un futuro in cui gli androidi affiancano ed assistono gli esseri umani nella quotidianetà, non senza una buona dose di diffidenza nei loro confronti da parte di quest’ultimi. In occasione del Preview Event dedicato al titolo tenutosi a Milano, abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed ...

Connor è il protagonista del nuovo spot TV di Detroit : Become Human : Anche oggi Sony Interactive Entertainment e Quantic Dream hanno lanciato una nuova pubblicità televisiva dedicata al prossimo atteso titolo esclusivo per PS4, Detroit: Become Human.Proprio come il video focalizzato su Markus, condiviso ieri, anche quello di oggi è molto breve poiché segue il solito formato di annunci TV ma, ancora una volta, possiamo dare uno sguardo al gioco.Come riporta Dualshockers, stavolta il protagonista dello spot TV è ...

Il nuovo spot TV di Detroit : Become Human si concentra su Markus : Oggi Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo spot televisivo per il prossimo attesissimo gioco di Quantic Dream, Detroit: Become Human.Il video, riportato da Dualshockers, è piuttosto breve poiché segue il solito formato di annunci TV, ma riesce comunque a fornirci un nuovo sguardo sul titolo. Come la pubblicità di ieri, il filmato si concentra sul fatto che tutte le scelte dei giocatori saranno il fattore determinate all'interno ...

Il nuovo spot TV di Detroit : Become Human pone l'accento sulle scelte dei giocatori : Il lancio di Detroit: Become Human è ormai dietro l'angolo, e Sony ha recentemente pubblicato un nuovo spot TV per il titolo firmato da Quantic Dream che pone l'attenzione sulle scelte compiute dai giocatori, che avranno un'importanza cruciale nell'economia del gioco dello studio parigino.Non a caso, lo spot si chiama scelte e mostra alcune brevissime sequenze di gioco, punti di svolta che in base alle nostre azioni produrranno conseguenze molto ...

Detroit : Become Human - un nuovo video mette in mostra alcune interessanti immagini artistiche : Sony ha condiviso sulla rete tramite i suoi canali ufficiali un nuovo interessante video di Detroit: Become Human, nel quale possiamo ammirare alcuni splendide immagini artistiche realizzate dal team di Quantic Dream.Per chi non lo sapesse, riporta VG247, Detroit: Become Human riprenderà la forte impronta narrativa delle precedenti opere di David Cage, come Fahrenheit, Heavy Rain e Beyond: Due Anime.Detroit: Become Human è un'avventura grafica ...

Michael Pachter è sicuro : "Detroit : Become Human venderà 3 o 4 milioni di copie" : Manca sempre meno all'uscita di Detroit: Become Human, il nuovo, atteso titolo dello studio parigino Quantic Dream in arrivo il 25 maggio 2018 in esclusiva per PS4. Nonostante le buone premesse, il titolo dovrà affrontare non poche sfide e sarà chiamato a reggere il confronto non solo con i precedenti capitoli del team, ma anche con le altre recenti esclusive Sony, come Horizon: Zero Dawn e God of War.Sulla questione è intervenuto Michael ...

Detroit : Become Human - possiamo vedere Markus all'opera in un nuovo video gameplay : Detroit: Become Human è atteso per il 25 maggio, ma come sappiamo il PlayStation Store già da oggi ci offre una demo giocabile, per cui possiamo già farci un'idea di cosa ci aspetta.Nel frattempo possiamo ingannare il tempo anche con un nuovo gameplay proposto da IGN, commentato da David Cage. Nel filmato possiamo vedere come protagonista Markus, uno degli androidi che avremo modo di conoscere nella storia. Nel tentativo di raccogliere alcuni ...

Alle 22 saremo in diretta con la demo di Detroit : Become Human : In questa prima parte di 2018 i possessori di PlayStation 4 non possono di certo lamentarsi, sull'ammiraglia di Sony sono approdati e approderanno giochi di un certo peso. Durante questo mese i giocatori hanno già messo le mani su God of War e per maggio è previsto l'arrivo di un altro attesissimo titolo, ovvero Detroit: Become Human di Quantic Dream.Il gioco è entrato ufficialmente in fase gold e, per festeggiare il traguardo, gli sviluppatori ...

Spuntano dettagli sulla longevità di Detroit : Become Human : L'ultima fatica di Quantic Dream, Detroit: Become Human, sta per arrivare il prossimo mese su PlayStation 4 ma, già da oggi, i giocatori potranno provare il titolo grazie alla demo disponibile sul PlayStation Store europeo.Con l'avvicinarsi del lancio, sono sempre più numerose le informazioni e i dettagli su Detroit: Become Human. Tra gli ultimi spuntati in rete, vi segnaliamo quelli relativi alla longevità.Se vi state chiedendo quanto tempo ...

Detroit : Become Human - gli androidi possono provare sentimenti? Un primo sguardo all’avventura futuristica di Sony e Quantic Dream : Gli androidi sognano pecore elettriche? Sicuramente su Detroit: Become Human, ultima fatica di Quantic Dream e di David Cage, sì: provano sentimenti, piangono e sono molto più umani degli stessi umani. Questo il primo impatto che abbiamo ricevuto dal titolo, in arrivo a maggio esclusivamente su Playstation 4, dopo appena 10 minuti di gioco durante un evento ad esso dedicato organizzato nelle scorse settimane da Sony. Tre personaggi molto diversi ...

La demo di Detroit : Become Human è disponibile sul PlayStation Store europeo : I giocatori e possessori di PS4 non hanno tregua in questo periodo, dopo l'arrivo di God of War un'altra esclusiva molto attesa sta per arrivare, ovvero Detroit: Become Human di Quantic Dream.Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato che Detroit: Become Human è ufficialmente entrato in fase gold e, per celebrare tale traguardo, il team ha deciso di rendere disponibile una demo del gioco.Ebbene, ora la versione di prova è disponibile anche sul ...

Svelati i livelli di difficoltà di Detroit : Become Human : Detroit: Become Human è la prossima esclusiva di peso per PS4 che arriverà nel mese di maggio. Il gioco targato Quantic Dream è ufficialmente entrato in fase gold e, per festeggiare questo traguardo, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare una versione demo.Con l'avvicinarsi di Detroit: Become Human le informazioni sul gioco si fanno sempre più numerose, come quelle relative ai livelli di difficoltà riportate da PlayStation LifeStyle.Nel ...

Demo di Detroit Become Human disponibile da oggi 24 aprile - peso e dettagli : Nella giornata di ieri (lunedì 23 aprile), Quantic Dream e Sony hanno annunciato che Detroit Become Human, la nuova esclusiva PlayStation 4 in uscita il prossimo 25 maggio, è entrato finalmente in fase Gold: significa che il gioco è a tutti gli effetti completato e che è pronto per essere avviato alla spedizione per il commercio e per la stampa. Inoltre, per celebrare l'evento, Sony ha messo a disposizione sul PlayStation Store una Demo del ...