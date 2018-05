Delitto Elena Ceste | confermati 30 anni per Buoninconti

ilgiornale

(Di giovedì 17 maggio 2018) La prima sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna a 30di reclusione per Michele, accusato di aver ucciso la moglie, scomparsa dalla loro casa di Costigliole d'Asti il 24 gennaio 2014.Il corpo della donna venne ritrovato nell'ottobre dello stesso anno in un canale a poca distanza dall'abitazione in cui la famiglia viveva. Secondo l'accusa,avrebbe ucciso la moglie, casalinga di 37, per un "sentimento di vendetta per i tradimenti comprovati", come rilevato stamane dal pg di Cassazione Giuseppina Casella. L'uomo, che si è sempre proclamato innocente, avrebbe inoltre ercato di sviare ogni sospetto da sè, anche depistando le indagini.La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Torino nel febbraio dello scorso anno., ex ...