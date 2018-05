Delitto Ceste | la Cassazione conferma la condanna a 30 anni per il marito

Delitto Elena Ceste - Cassazione conferma 30 anni per il marito - : Michele Buoninconti è accusato di avere ucciso la moglie, il cui corpo venne ritrovato in un canale qualche mese dopo la scomparsa, nel 2014. Rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato ...

Delitto Ceste, la Cassazione conferma condanna 30 anni per il marito