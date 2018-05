Def | da Forza Italia un no preventivo al pastrocchio tra grillini e leghisti

Def - Bankitalia : riforme pensioni punto forza - non indebolirle : Roma, 9 mag. , askanews, - La sostenibilità del debito pubblico italiano "poggia in larga misura sulle riforme pensioni stiche introdotte nell'arco degli ultimi decenni, che assicurano una dinamica ...

Def - Bankitalia : riforme pensioni punto forza - non indebolirle : Roma, 9 mag. , askanews, La sostenibilità del debito pubblico italiano 'poggia in larga misura sulle riforme pensioni stiche introdotte nell'arco degli ultimi decenni, che assicurano una dinamica degli ...

L'Orlandina si rinforza con Anton Gad Def ors : ROMA - In vista dell'ultima delicatissimo trasferta di campionato che potrebbe valere una salvezza o la retrocessione, la Betaland Capo d'Orlando, fanalino di coda della classifica, tenta il tutto per ...

Rugby - Challenge Cup 2018 : Definite le semifinali. Gloucester e Cardiff corsare - Pau di misura - Newcastle di forza : Si è definito il quadro delle semifinali di Challenge Cup, secondo torneo continentale per club di Rugby. Dopo la fase a gironi, tra ieri ed oggi sono andati in scena i quarti di finale, che comunque hanno regalato qualche sorpresa. Se gli inglesi del Newcastle hanno piegato, non senza qualche difficoltà di troppo, i francesi del Brive per 25-10, di gran prestigio è la vittoria degli inglesi del Gloucester in casa degli irlandesi del Connacht ...