Death Stranding | l' attore Mads Mikkelsen racconta il passato da ballerino e di come sia

Hideo Kojima e Death Stranding si preparano all’E3 2018 : il director sarà ospite esclusivo : Il prossimo partecipante all'E3 Coliseum, lo show per l'E3 2018 a cura di Geoff Keighley, è stato recentemente rivelato ed è un nome davvero noto del'industria, nonché uno dei principali protagonisti della fiera di Los Angeles: Hideo Kojima, che pare sia lavorando proprio in questi giorni per confezionare il nuovo materiale su Death Stranding da mostrare alla conferenza Sony. Hideo Kojima, il creatore della serie Metal Gear Solid e l'attuale ...

Kojima anticipa il trailer di Death Stranding all’E3 2018 - lavora al montaggio : Kojima sta lavorando al montaggio di Death Stranding per l’E3 2018, da tempo ci si aspetta il gameplay.. Il noto game designr Hideo Kojima ha pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae mentre è impegnato con il montaggio di Death Stranding che verrà presentato alla PlayStation Conference di Sony all'E3 2018. La foto ha ovviamente suscitato la curiosità degli appassionati del gioco che non vedono l’ora di conoscerne i dettagli. Il nuovo ...

Death Stranding : l'E3 2018 si avvicina e Kojima lavora al montaggio : l'E3 2018 si avvicina a grandi passi e Death Stranding sarà tra i protagonisti. L'evento di Los Angeles sarà l'occasione ideale per riuscire a scoprire qualcosa in più sull'attesissimo nuovo gioco di Hideo Kojima, la stessa Sony, confermando data e ora della sua conferenza, ha menzionato il titolo, insieme a Ghost of Tsushima, Spider-Man e The Last of Us Part II, tra i giochi di punta durante lo show.Ma in attesa dell'E3, i lavori continuano, ...

Death Stranding - Ghost of Tsushima - Spider-Man e The Last of Us Part II saranno i protagonisti dell'E3 2018 di Sony : La conferenza E3 2018 di Sony Interactive Entertainment si terrà lunedì 11 giugno alle 6 p.m. (quindi alle 3 del mattino del 12 giugno in Italia). Il presidente di SIE Worldwide Studios, Shawn Layden, lo ha confermato all'ultimo PlayStation Blogcast. Lo show sarà trasmesso in diretta su servizi come Twitch, YouTube e Facebook.Come riportato da Gematsu, la conferenza di quest'anno presenterà "una profonda immersione" in quattro titoli in uscita ...

Geoff Keighley fa il misterioso : sto giocando un titolo che non possa mostrarvi - sarà Death Stranding? : E3 Coliseum ospiterà i protagonisti dell'E3 nel suo salotto, con dirette streaming annesse, il 12, 13 e 14 giugno, giorni dell'evento. Rimanete sulle pagine di SpazioGames per tutti gli ulteriori ...

Il gameplay di Death Stranding all’E3 2018? Indizi da un noto giornalista : Ad oggi non sappiamo ancora quando vedremo il gameplay di Death Stranding, seppure nei mesi scorsi Hideo Kojima ha lasciato intendere che l'attesa esclusiva PS4 fosse in parte giocabile e prossima all'essere pronta per essere mostrata al pubblico. Si fanno sempre più fitti gli Indizi che vedrebbero il titolo d'esordio della Kojima Productions nella lineup di Sony all'E3 2018, e questa volta provengono da un noto giornalista del settore ...

Death Stranding come Metal Gear - sequenze cinematiche da urlo : La curiosità intorno a Death Stranding è ovviamente molto elevata, e non poteva essere altrimenti visto il team al lavoro sul titolo, che come risaputo coinvolge anche un vero e proprio genio per quanto concerne l'ambito videoludico, vale a dire Hideo Kojima. Il papà di Metal Gear, affrancatosi da Konami, si prepara infatti a stravolgere ancora una volta le menti dei propri aficionados, e le premesse del suo nuovo lavoro sono assolutamente ...

Diane Kruger non farà parte del cast di Death Stranding : Le indiscrezioni riguardo un coinvolgimento dell'attrice Diane Kruger (Troy, Il mistero dei Templari, Bastardi Senza Glori) nel cast dell'attesissimo Death Stranding hanno invaso la rete pochi giorni fa, tuttavia ora apprendiamo che si è trattato solamente di voci e che la Kruger non farà parte del progetto di Kojima.Come riporta Gamingbolt, Diane Kruger è stata recentemente vista con Hideo Kojima durante una visita promozionale a Tokyo per il ...

La donna protagonista in Death Stranding sarà Diane Kruger? : Death Stranding continua a essere oggetto di mistero per tutti coloro che attendono l'esclusiva PlayStation 4 diretta da Hideo Kojima. Sappiamo che il gioco vanterà delle collaborazioni con importanti volti dell'industria cinematografica, che presteranno il loro volto per dar vita ai protagonisti: tra questi citiamo Norman Reedus, Guillermo del Toro e Mads Mikkelsen. Ma sappiamo anche che, insieme all'uomo interpretato da Reedus, ci sarà anche ...

Death Stranding : gli sviluppatori parlano della creazione dei personaggi e del lavoro con attori famosi : C'è moltissima curiosità riguardo Death Stranding e questa non è certamente una novità, una curiosità determinata soprattutto dal fatto che si tratta del nuovo progetto di un certo Hideo Kojima. Il character designer Yoji Shinkawa, per alimentare ulteriormente curiosità, ha rilasciato un'intervista al sito francese Gameblog dando alcune brevi risposte sul processo di lavorazione del gioco.Quando gli è stato chiesto quanto sia diverso il processo ...