Dazi Usa | Tusk | “Prepararsi anche a scenario in cui Ue è sola”

Dazi USA-CINA - TRUMP "SALVA" ZTE/ Marcia indietro ed esenzioni : la guerra commerciale è una farsa? : DAZI USA-CINA, TRUMP "salva" ZTE: la Marcia indietro del presidente americano, esenzioni per il colosso telefonico che rischiava la chiusura. Ma allora a cosa serve la trade war?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:31:00 GMT)

Usa-Cina : Zte salva in cambio della rimozione dei Dazi sulla soia : New York, 14 mag. , askanews, Stati Uniti e Cina provano a trovare un accordo per evitare, almeno in parte uno scontro commerciale: Washington sarebbe pronta a perdonare ZTE per aver violato le ...

Dazi Trump spuntati - circa 80% delle auto di case asiatiche e tedesche già prodotte in Usa : DETROIT - La prospettata introduzione dei Dazi sulle auto importate negli Stati Uniti da Paesi non Nafta , North American Free Trade Agreement, che comprende Canada e Messico, potrebbe avere un...

Dazi Trump spuntati - fino a 80% auto già prodotte negli Usa : ... tra cui margini di profitto, occupazione, collocazione della sede, dei centri di ricerca e sviluppo, valuta il contributo che arriva da ogni singolo modello all'economia Usa. Per il 2017 al primo ...

Guerra dei Dazi Usa-Cina : Trump la sta perdendo? : Trump non riuscirà a ridurre il deficit, ma sta cercando di riscrivere le regole del commercio internazionale. Forse favorendo anche la Cina

Usa - Wsj rivela : “Trump vuole Dazi del 20% su auto importate”. L’allarme di Coldiretti : “Escalation di ritorsioni” : In assenza di smentite è più che una voce: Trump sarebbe pronto a mettere dazi del 20% anche sulle auto importate, con un occhio alle emissioni ma soprattutto agli interessi dell’industria nazionale. La notizia viene data dal Wall Street Journal e in un attimo rimbalza in Italia e nel mondo. Filtra dall’incontro tra The Donald e i produttori che si è svolto alla Casa Bianca. L’amministrazione Usa spiega la mossa con l’intenzione di applicare ...

Trump vuole Dazi al 20% sulle auto prodotte fuori dagli Usa : New York, 12 mag. , askanews, Nel suo incontro di ieri con i Ceo dell'auto, il presidente americano ha proposto dazi del 20% sui veicoli importati in Usa; su questi veicoli ricadrebbero anche standard ...

Dazi - Coldiretti : con 4 - 5 miliardi l’auto è la prima voce di export in Usa - poi il cibo : Gli autoveicoli con 4,5 miliardi nel 2017 sono la prima voce dell’export Made in Italy negli Stati Uniti davanti all’agroalimentare che supera di poco i 4 miliardi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti per l’Italia della tariffa del 20% sulle auto importate dall’Europa e dal resto del mondo negli Stati Uniti che Donald Trump ha annunciato di voler imporre, secondo il Wall Street Journal. Un proposito che – ...

Trump contro auto prodotte fuori da Usa : propone Dazi al 20% : New York, 12 mag. , askanews, Nel suo incontro di ieri con i Ceo dell'auto, il presidente americano ha proposto dazi del 20% sui veicoli importati in Usa; su questi veicoli ricadrebbero anche standard ...

Def : monito da Corte dei Conti e Istat. Preoccupa stallo politico e Dazi USA : Il Documento di economia e finanza (Def) è al centro del dibattito. Sul tema, il Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, è intervenuto in audizione davanti alle Commissioni speciali di Camera e Senato attraverso un corposo monito: “Non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio dei Conti pubblici, si è ...

Trono Over - falsa mail di Gemma alla reDazione? L'accusa di Giorgio Video : Uomini e donne, Gemma ha inviato una falsa mail alla redazione? Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Giorgio ha lanciato una frecciatina molto velenosa a Gemma Galgani, che in questo momento sta frequentando il nuovo cavaliere Marco. Gemma e Marco hanno passato qualche giorno a Cecina, tra baci appassionati e passeggiate romantiche in riva al mare. Tuttavia, l'ombra di Giorgio Manetti è sempre presente e il bel fiorentino pare abbia qualche ...

Istat : impatto negativo Dazi Usa sul Pil : 13.05 I dazi degli Stati Uniti influirebbero sulla dinamica degli scambi internazionali, causando un calo dell'export e dell'import pari rispettivamente a 1,1 e a 0,3 punti percentuali. E' quanto ha affermato il presidente dell'Istat, Alleva, in audizione sul Def. A sua volta, l'inasprirsi delle tensioni commerciali "influirebbe negativamente sulla crescita complessiva del sistema economico, determinando una diminuzione del Pil di 0,3 punti ...