Dazi | Cina | no escalation ma pronti a difendere interessi

Dazi USA-CINA - TRUMP "SALVA" ZTE/ Marcia indietro ed esenzioni : la guerra commerciale è una farsa? : DAZI USA-CINA, TRUMP "salva" ZTE: la Marcia indietro del presidente americano, esenzioni per il colosso telefonico che rischiava la chiusura. Ma allora a cosa serve la trade war?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:31:00 GMT)

Usa-Cina : Zte salva in cambio della rimozione dei Dazi sulla soia : New York, 14 mag. , askanews, Stati Uniti e Cina provano a trovare un accordo per evitare, almeno in parte uno scontro commerciale: Washington sarebbe pronta a perdonare ZTE per aver violato le ...

Guerra dei Dazi Usa-Cina : Trump la sta perdendo? : Trump non riuscirà a ridurre il deficit, ma sta cercando di riscrivere le regole del commercio internazionale. Forse favorendo anche la Cina

FonDazione Prada apre il ristorante Torre tra arte e cucina : Una base di cucina rigorosamente italiana, una manciata abbondante di arte contemporanea, un pizzico di paesaggi metropolitani e soprattutto una generosa spolverata finale di stile e design. È questa, in estrema sintesi, la ricetta con cui la Fondazione Prada di Milano apre ufficialmente i battenti del suo nuovo ristorante Torre, ubicato – come suggerisce il nome – al sesto e al settimo piano della neo-inaugurata Torre progettata da ...

Pneumatici dalla Cina - l'Ue introduce Dazi provvisori. Entro sei mesi diventeranno definitivi : ROMA - Si va verso una regolamentazione per i Pneumatici importati dalla Cina ed Entro sei mesi è prevista la decisione sui dazi definitivi. La Commissione Europea, informa una nota...

La Cucina Italiana apre le porte della reDazione al pubblico : La Cucina Italiana organizzerà in occasione della Milano Food City una serie di incontri ed eventi patrocinati dal Comune di Milano e, per la prima volta nella sua storia, aprirà le porte della redazione al pubblico. Il Direttore Maddalena Fossati Dondero insieme ai giornalisti e ai grafici della rivista – unica in Italia con la Cucina in redazione – accoglierà il pubblico negli spazi de La Scuola de La Cucina in via San Nicolao 7 ...

La Cucina Italiana vi invita in reDazione : Per la prima volta nella sua storia La Cucina Italiana apre le porte pubblico: l’occasione sarà Milano Food City, rassegna di incontri ed eventi patrocinati dal Comune di Milano, e dal 7 al 12 maggio la rivista – l’unica in Italia con la Cucina in redazione – accoglierà appassionati e curiosi negli spazi de La Scuola de La Cucina in via San Nicolao 7 – angolo Piazzale Luigi Cadorna, presso la sede di Condé Nast. Insieme al ...

Dazi Usa-Cina : 'Buoni colloqui' - ma restano ancora 'grandi differenze' - : I due Paesi sono al secondo giorno di negoziati: una delegazione statunitense si trova a Pechino ma nonostante i passi avanti rimangono distanze su alcuni punti, come le sanzioni a Zte, colosso degli ...

Dazi - USA e Cina ancora distanti. Intensificheranno la comunicazione : Teleborsa, - Il commercio internazional e continua a essere oggetto di discussioni animate tra i vari paesi, USA e Cina in primis. Dopo due giorni di colloqui, le due nazioni hanno raggiunto un'intesa ...

Dazi - USA e Cina ancora distanti. Intensificheranno la comunicazione : Il commercio internazional e continua a essere oggetto di discussioni animate tra i vari paesi, USA e Cina in primis. Dopo due giorni di colloqui , le due nazioni hanno raggiunto un'intesa su alcuni ...

Dazi : consenso parziale Cina-Usa - ma grandi differenze : Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un consenso su alcune questioni commerciali, concordando di dare vita a un meccanismo di lavoro per tenere strette comunicazioni all'interno dei negoziati destinati ...

Dazi : intesa Cina-Usa ma ancora distanze : 11.25 Cina e Stati Uniti hanno trovato un accordo su alcune aree delle dispute commerciali in corso tra le prime due economie del pianeta, ma restano ancora "grandi differenze". E' l'esito dei colloqui sul commercio di ieri e oggi a Pechino tra le delegazioni dei due Paesi, riportato dai media statali cinesi. "Le due parti hanno riconosciuto che ci sono ancora grandi differenze su alcune questioni e che devono continuare a intensificare il ...

Dazi : raggiunto consenso parziale Cina-Usa - ma 'grandi differenze' : Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un consenso su alcune questioni commerciali, concordando di dare vita a un meccanismo di lavoro per tenere strette comunicazioni all'interno dei negoziati destinati ...

Cina e Usa dialogano sui Dazi - a Pechino - . Ma le posizioni sono distanti : Sentimenti contrastanti emergono anche da parte della delegazione Usa, composta sia da 'falchi' in economia, come Navarro, che da funzionari su posizioni meno oltranziste, come lo stesso Mnuchin, che ...