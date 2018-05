Dallo spazio all' Himalaya | l' astronauta Maurizio Cheli conquista la vetta dell' Everest

Vulcano Kilauea : ecco i pennacchi del cratere sommitale visti Dallo spazio : I pennacchi di cenere, polvere e gas emessi dal cratere Halemaumau del Vulcano Kilauea dominano sulla vista della Grande Isola delle Hawaii. Le emissioni, infatti, sono così dense e spesse da essere visibili dallo spazio. L’astronauta Drew Feustel ha twittato un’immagine proprio della cima del Vulcano Kilauea, dicendo che è stata scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale. Nella giornata di ieri, le autorità del Servizio Meteorologico ...

Alaska - il ghiacciaio Columbia visto Dallo spazio : si è ritirato di oltre 20 km negli ultimi 3 decenni : Il satellite Sentinel-2B, del programma europeo Copernicus, ci porta in Alaska, sopra il ghiacciaio Columbia, uno dei ghiacciai che sta cambiando più rapidamente nel mondo. Il ghiacciaio, che è visibile appena al di sotto del centro dell’immagine, scorre lungo i pendii innevati dei Monti Chugach verso lo Stretto di Prince Williams, nel sud-est dell’Alaska. negli ultimi tre decenni, questo ghiacciaio di acqua di marea si è ritirato ...

Hawaii : l’eruzione del vulcano Kilauea vista Dallo spazio : I satelliti della NASA hanno offerto un’inedita visuale della grande eruzione vulcanica iniziata alle Hawaii il 3 maggio scorso. Due immagini scattate dallo spazio nella giornata del 6 maggio hanno immortalato lo stato dell’eruzione, quando ancora le fessure che si sono venute a creare nel terreno erano inferiori alle attuali 14. Il vulcano Kilauea sta devastando in particolare l’area di Leilani Estates e ha già provocato ...

L'eruzione delle Hawaii vista Dallo spazio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Genetica : Dallo spazio all’Everest - al via il nuovo test sui gemelli : Sta per essere condotto anche sull’Everest lo studio della NASA sui gemelli, che confrontava le funzioni vitali dell’astronauta Scott Kelly a quelle del suo gemello identico sulla Terra. Due esperti scalatori sono impegnati in una spedizione di un mese sul massiccio, mentre i loro gemelli sono rimasti al livello del mare: obiettivo dell’esperimento è ottenere una mappa Genetica per studiare eventuali cambiamenti ...

Il vulcano Emi Koussi : ecco la montagna più alta del Ciad e del Sahara vista Dallo spazio [FOTO] : Simile alla tavolozza di un artista, ritratto nell’immagine è il vulcano Emi Koussi, nel Ciad settentrionale, ripreso dal satellite Sentinel-2B del programma europeo Copernicus. Emi Koussi si trova nell’estremo sud-est delle Montagne del Tibesti. A quasi 3.500 metri, questo vulcano a scudo di natura piroclastica si innalza al di sopra delle pianure di arenaria circostanti. Non si tratta solo della montagna più alta del Ciad, ma anche ...

L’aridità e il verde dell’estate - ecco l’Europa senza nuvole vista Dallo spazio [FOTO] : Questo mosaico di immagini prive di nuvole, ottenute dal satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus, abbraccia l’intero continente europeo ed oltre. La vista si estende dall’Islanda, nel nord-ovest, fino alla Scandinavia e la Russia a nord-est, e dalla punta più settentrionale della Norvegia e della Finlandia fino all’estremo sud con Algeria, Libia ed Egitto. Mentre il sensore satellitare denominato Ocean and Land ...

Dallo spazio a Foligno - l'astronauta Paolo Nespoli si racconta a Rgunotizie : "Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini". Così, il 12 aprile 1961, il cosmonauta sovietico Jurij Alekseevi Gagarin alla visione del nostro pianeta, senza nessuna retorica, ...

L’isola di Henderson : ecco l’atollo corallino visto Dallo spazio [FOTO] : L’isola di Henderson si trova nel Pacifico meridionale, a circa metà strada tra la Nuova Zelanda ed il Cile. In quanto uno dei migliori esempi di atollo corallino, l’isola di Henderson è Sito Patrimonio dell’Umanità, ed una delle più grandi riserve marine al mondo. Tuttavia, mentre questa remota, disabitata, minuscola massa di terra può apparire idilliaca e non intaccata dall’uomo, essa in realtà è uno dei luoghi sulla ...

Dallo spazio alla Terra - come i satelliti possono aiutarci a coltivare e allevare meglio : Le tecnologie spaziali possono fare la differenza nel modo in cui coltiviamo la Terra e alleviamo il bestiame. Le immagini satellitari possono dirci quando irrigare i campi, consentendo il risparmio di un terzo dell'acqua normalmente utilizzata. Allo stesso tempo, possono segnalare i movimenti e lo stato di salute del bestiame, permettendo di intervenire tempestivamente sulla diffusione delle malattie negli allevamenti. Si tratta di un balzo in ...

I diamanti Dallo spazio trovati in Africa eredità di un pianeta perduto : (Foto: Peter Jenniskens /SETI Institute/NASA Ames) I diamanti provenienti da Almahata Sitta, un meteorite caduto nel 2008 nel deserto della Nubia, nel Sudan, facevano parte di un pianeta scomparso delle dimensioni intermedie tra quelle di Marte e quelle di Mercurio, esistito miliardi di anni fa, ovvero agli inizi del nostro Sistema solare. A suggerirlo sulle pagine di Nature Communications è il team di ricercatori svizzeri dell’École ...

Diamanti Dallo spazio - arrivati da un pianeta scomparso su un meteorite : Sono giunti sulla Terra grazie ad Almahata Sitta, caduto nel 2008 nel deserto del Sudan, uno studio svizzero dice che l’origine è il pianeta degli albori del sistema solare

Una metropoli in crescita ricca di storia : ecco Hyderabad vista Dallo spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’India meridionale, precisamente sulla capitale dello stato di Telangana: Hyderabad. Con un’estensione di circa 650 kmq, Hyderabad è una delle più vaste aree metropolitane dell’India ed ospita quasi sette milioni di persone. Sorge sulle sponde del fiume Musi, che possiamo vedere attraversare l’immagine al centro. Nonostante sia ricca di storia, ...

Dallo spazio alla Terra : i satelliti ci diranno quando irrigare : quando irrigare i campi? Ce lo dirà il satellite, consentendo il risparmio di un terzo dell’acqua normalmente utilizzata. Esso è in grado di segnalare i movimenti e lo stato di salute del bestiame, permettendo di intervenire tempestivamente sulla diffusione delle malattie negli allevamenti. Si tratta di un balzo in avanti dell’agricoltura di precisione: non solo più droni e tecnologie di base, ma osservazione della Terra e immagini ...