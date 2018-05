Dal Giappone all' Italia | le lezioni economiche dal debito pubblico più alto del mondo

L'appello dell'attore Marcello Mazzarella : "Salvate mio figlio Dalle carceri giapponesi" : Il ragazzo, in bici, investì una donna procurandole la rottura del bacino: da allora è chiuso in carcere e non può comunicare con nessuno

Giappone - PIL si contrae per la prima volta Dal 2014 : Teleborsa, - Sorprende negativamente, nel 1° trimestre dell'anno, l'economia Giapponese , segnando per la prima volta una fase di contrazione dopo quattro anni e 8 trimestri consecutivi in espansione. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale ...

Dal Giappone arriva la crio-banana : si mangia anche la buccia : Dal Giappone arriva la crio-banana: si mangia anche la buccia La rivoluzione è nel modo in cui viene coltivala pianta: uno sbalzo di temperatura dai -60°C ai 27. Così la buccia rimane morbida, sottile e molto dolce Continua a leggere L'articolo Dal Giappone arriva la crio-banana: si mangia anche la buccia proviene da NewsGo.

Dal Giappone arriva la crio-banana : più piccola e più dolce - si mangia anche la buccia : Una nuova frontiera per la banana, il frutto più consumato in Italia nella categoria tropicale: ricercatori Giapponesi hanno sviluppato una nuova tecnica, la Freeze Thaw Awakening, che prevede congelamento, scongelamento e risveglio del banano. Dal processo nasce la banana Monge, dolcissima, coltivata senza l’uso di pesticidi, più nutriente rispetto al frutto “tradizionale” e di dimensioni inferiori (in media 18 grammi contro ...

Volley : Nazionale Femminile - l'Italia battuta Dal Giappone nella prima stagionale : BUSTO ARSIZIO , VARESE, - L' Italia Femminile , in evidente ritardo di preparazione, si fa battere nella prima amichevole della stagione, davanti al pubblico del Palayamamay di Busto Arsizio , oltre ...

Dalla Spagna : Iniesta pronto a giocare nel campionato giapponese : TOKYO , GIAPPONE, - Andres Iniesta , centrocampista del Barcellona , è pronto a trasferirsi in Giappone per giocare nel Vissel Kobe , squadra della massima serie. E' quanto riporta la stampa spagnola, ...

Volley femminile - Italia sconfitta Dal Giappone in amichevole. Non basta Serena Ortolani : L’Italia è stata sconfitta dal Giappone per 3-1 (23-25; 25-20; 25-22; 25-19) nella prima uscita stagionale. Le azzurre si sono spente nella amichevole del PalaYamamay di Busto Arsizio dopo aver vinto il primo set davanti a 2000 spettatori. Inizio poco confortante in vista della Nations League ma i risultati saranno importanti solo in futuro. Oltre al ritorno dell’opposto Serena Ortolani, si sono riviste in azzurro la palleggiatrice ...

Musica jazz Dal Giappone al Teatro Diana di Salerno con Chihiro Yamanaka : L'acclamata pianista Giapponese Chihiro Yamanaka, tra le più importanti della scena jazz contemporanea con quindici dischi all'attivo su Verve Records e Blue Note Records, farà tappa col suo trio ...

Ikigai : 10 consigli Dal Giappone per vivere meglio e più a lungo : L’isola di Okinawa, in Giappone, è conosciuta in tutto il mondo per la longevità dei suoi abitanti. Proprio come la Sardegna, insomma. L’opinione di svariati medici è che qui dieta, ambiente, genetica e stile di vita abbiano trovato un equilibrio praticamente perfetto: una ricetta segreta di cui fa parte anche l’Ikigai, un concetto squisitamente nipponico che potremmo tradurre come “la ragione per cui svegliarsi al ...

UE - Coldiretti : Grana con gli occhi a mandorla Dall’intesa col Giappone : Via libera dal Grana al Parmesan, dall’Amarone al Greco di Tufo fino a molte altre tipicità dagli occhi a mandorla, ma il Giappone potrà usare senza limiti anche i termini Romano o Bologna e, per i prossimi sette anni, addirittura produrre e vendere Asiago, Fontina e Gorgonzola. E’ quanto denuncia la Coldiretti sugli effetti dell’accordo di libero cambio tra Unione Europea e Giappone che, come prevedibile, ricalca le condizioni già concesse ...

Partono a Tokyo i primi negoziati economici tra Cina e Giappone. Non succedeva Dal 2009 : 'Condividiamo il riconoscimento del fatto che portare avanti una guerra commerciale avrà un enorme impatto sulla prosperità dell'economia globale', ha dichiarato il ministro degli Esteri giapponese, ...

Il Giappone esonera il ct a due mesi Dal Mondiale : Mancano più o meno due mesi all'inizio dei mondiali in Russia e il Giappone esonera il cittì Vahid Halilhodzic. A inguaiare il tecnico bosniaco, alla guida dei Samurai Blue dal 2015, sono state le ...