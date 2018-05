Dal 30 maggio al 4 giugno la Fiera dell' Auto a San Michele Salentino

Piacevolissima sorpresa per Asus ZenFone 3 Zoom : Dal 17 maggio l’aggiornamento Oreo : Potrebbe essere il 17 maggio il giorno da ricordare per gli utenti che si ritrovano in possesso di un Asus ZenFone 3 Zoom. Dopo una lunghissima attesa, infatti, pare sia stata avviata una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per coloro che hanno deciso di puntare su questa versione del device che, a conti fatti, risulta essere più popolare di quanto si pensi qui in Italia. Nonostante in queste settimane sia maturato ...

OnePlus 6 è ufficiale - Dal 22 maggio in Italia. Ecco prezzi e caratteristiche : Ci risiamo. E’ arrivano quel periodo dell’anno che milioni di appassionati di tecnologia mobile attendono con impazienza ormai da alcuni anni a questa parte. Stiamo parlando della presentazione ufficiale del nuovo smartphone top di gamma targato OnePlus, l’azienda cinese che da semplice start-up, è riuscita a distinguersi in un mercato altamente competitivo dominato da concorrenti del calibro di Samsung, Apple e Huawei, ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 17 maggio : Dal pony della Moric alle pecore della Raggi? : Pomeriggio 5 torna con una nuova puntata divisa tra cronaca, gossip e Grande Fratello: ecco le Anticipazioni e ospiti di oggi, 17 maggio: si parlerà delle pecore della Raggi?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:28:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 17 maggio 2018 | In diretta Dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 17 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 17 maggio 2018 13:23.

LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Interventi Dal 19 maggio con istituzione del senso unico : Nuovo manto stradale per un tratto di via della Ricostruzione 17-05-2018 / Giorno per giorno Avranno inizio sabato 19 maggio 2018 i LAVORI programmati dal Comune di Ferrara per il rifacimento del ...

Battlefield 5 ufficiale - orario e cosa aspettarsi Dal reveal del 23 maggio : Battlefield 5 è praticamente ufficiale: il reveal è in programma per il prossimo 23 maggio. Finalmente è arrivata la conferma di tutti i rumor trapelati nel corso delle ultime settimane su una probabile presentazione di Battlefield 5. L’annuncio ufficiale è stato dato dal comico sudafricano Trevor Noah, che dal proprio profilo Twitter ha reso noto che il nuovo titolo della serie sarà presentato ufficialmente il prossimo 23 maggio. Il comico ...

Ascolti TV | Mercoledì 16 maggio 2018. Il Confine chiude al 16.3% - Scanzonissima parte solo Dal 5.4%. La Finale di Europa League su TV8 al 7.3%. Rai3 meglio di Canale 5 : Il Confine Su Rai1 la seconda ed ultima puntata de Il Confine ha conquistato 3.732.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 27 Volte in Bianco ha raccolto davanti al video 2.148.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.265.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.910.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.316.000 ...

Patriarcato - fellatio - islam - utero in affitto : a 50 anni Dal maggio francese parla la femminista che fu nel Movimento di liberazione : Quando Christine Delphy ricorda il 26 agosto 1970, mette le mani a cono sulla la bocca e fa il verso alle sirene della polizia: «Papoo, papoo». Arrestarono lei e le compagne sotto l’Arco di Trionfo a Parigi: portavano fiori alla moglie del milite ignoto (più ignota di lui, diranno) e finirono sui giornali. Sono passati quasi 50 anni e non smette di ridere. Sociologa, femminista materialista e figlia del maggio ’68, combatte i suoi 76 anni ...

Dal 17 Maggio Focus - canale gratuito Mediaset dedicato alla divulgazione culturale : Giovedì 17 Maggio, al numero 35 del telecomando, iniziano le trasmissioni di Focus, nuovo canale gratuito Mediaset interamente dedicato alla divulgazione culturale. Focus - versione televisiva del magazine più letto d’Italia, edito dal Gruppo Mondadori -, metterà a fuoco temi legati a scienza, natura, ambiente, animali, tecnologia, storia e at...

Previsioni Lotto valide Dal 17 Maggio 2018 : Previsioni Lotto, tre proposte per la sorte di ambata, ambo, terno, quaterna e cinquina, valide da giovedì 17 Maggio 2018 e per i prossimi 7 concorsi. Le Previsioni Lotto proposte, vanno messe in gioco su due Ruote e Tutte per la sorte di ambo, terno, quaterna e cinquina, per un massimo di 7 colpi. Le probabilità di centrare una cinquina […] L'articolo Previsioni Lotto valide dal 17 Maggio 2018 proviene da GiGi Lotto.

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (16 maggio). Impresa di Fognini - tutto facile per NaDal e Djokovic : L’Impresa di Fabio Fognini ha sicuramente caratterizzato il mercoledì agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure ha sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem facendo esplodere di gioia il pubblico del Centrale. Una meravigliosa prestazione da parte del nativo di Arma di Taggia, che ora affronterà agli ottavi di finale il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo che ieri aveva sconfitto Lorenzo Sonego. tutto molto ...

Un Posto al sole - anticipazioni puntate settimana Dal 21 al 25 maggio 2018 : Siamo pronti per darvi le anticipazioni di Un Posto al sole, inerenti alle puntate settimanali dal 21 al 25 maggio 2018. Ci sarà il ritorno di Luca Grimaldi a Posillipo che si incontrerà Vittorio. Anita sta creando gravi problemi ed il padre è sconvolto per questo. Marina e Ferri litigheranno ancora per il lavoro ai Cantieri, Renato raggiungerà Nadia, dando sfoggio della sua bravura in moto. Ricordiamo che la soap partenopea è trasmessa da Rai 3 ...

Festival Falcone e Borsellino : prima edizione a Capaci Dal 23 maggio : Otto compagnie teatrali in concorso e quattro spettacoli fuori concorso sul palco allestito nell'atrio interno della scuola elementare Alcide De Gasperi dd Gaetano Longo , via J.F. Kennedy, . ...

Calendario scioperi dei trasporti Dal 20 al 31 maggio 2018 Video : Tanti scioperi nel settore ferroviario, del trasporto pubblico locale e aereo dal 20 al 31 maggio 2018: lo sciopero generale dei trasporti in alcuni casi sara' nazionale, quindi interessera' tutte le regioni d’Italia. Molte giornate calde, in particolare il 21 maggio in due citta' i mezzi si fermeranno per 24 ore, ma anche il 25 maggio sara' per 24 ore che gli addetti ai trasporti pubblici locali di tre province incroceranno le braccia, così ...