Dal 17 Maggio Focus | canale gratuito Mediaset dedicato alla divulgazione culturale

Previsioni Lotto valide Dal 17 Maggio 2018 : Previsioni Lotto, tre proposte per la sorte di ambata, ambo, terno, quaterna e cinquina, valide da giovedì 17 Maggio 2018 e per i prossimi 7 concorsi. Le Previsioni Lotto proposte, vanno messe in gioco su due Ruote e Tutte per la sorte di ambo, terno, quaterna e cinquina, per un massimo di 7 colpi. Le probabilità di centrare una cinquina […] L'articolo Previsioni Lotto valide dal 17 Maggio 2018 proviene da GiGi Lotto.

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (16 maggio). Impresa di Fognini - tutto facile per NaDal e Djokovic : L’Impresa di Fabio Fognini ha sicuramente caratterizzato il mercoledì agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure ha sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem facendo esplodere di gioia il pubblico del Centrale. Una meravigliosa prestazione da parte del nativo di Arma di Taggia, che ora affronterà agli ottavi di finale il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo che ieri aveva sconfitto Lorenzo Sonego. tutto molto ...

Un Posto al sole - anticipazioni puntate settimana Dal 21 al 25 maggio 2018 : Siamo pronti per darvi le anticipazioni di Un Posto al sole, inerenti alle puntate settimanali dal 21 al 25 maggio 2018. Ci sarà il ritorno di Luca Grimaldi a Posillipo che si incontrerà Vittorio. Anita sta creando gravi problemi ed il padre è sconvolto per questo. Marina e Ferri litigheranno ancora per il lavoro ai Cantieri, Renato raggiungerà Nadia, dando sfoggio della sua bravura in moto. Ricordiamo che la soap partenopea è trasmessa da Rai 3 ...

Festival Falcone e Borsellino : prima edizione a Capaci Dal 23 maggio : Otto compagnie teatrali in concorso e quattro spettacoli fuori concorso sul palco allestito nell'atrio interno della scuola elementare Alcide De Gasperi dd Gaetano Longo , via J.F. Kennedy, . ...

Calendario scioperi dei trasporti Dal 20 al 31 maggio 2018 Video : Tanti scioperi nel settore ferroviario, del trasporto pubblico locale e aereo dal 20 al 31 maggio 2018: lo sciopero generale dei trasporti in alcuni casi sara' nazionale, quindi interessera' tutte le regioni d’Italia. Molte giornate calde, in particolare il 21 maggio in due citta' i mezzi si fermeranno per 24 ore, ma anche il 25 maggio sara' per 24 ore che gli addetti ai trasporti pubblici locali di tre province incroceranno le braccia, così ...

JAKA presenta IL SUONO DELL'ISOLA disponibile dal 11 Maggio : Un concentrato di influenze musicali che potrai trovare nei migliori negozi di dischi e digital store "Il SUONO DELL'ISOLA" è il nuovo album di JAKA, arricchito da diverse influenze musicali e da ospiti importanti. Realizzato tra Sicilia, Jamaica, Inghilterra, e Isole Canarie, l'album vede il giramondo JAKA nella veste di cantautore, rapper e reggae man. Un disco maturo ...

Sky Sport Vetrina DTT - Palinsesto Dal 14 al 20 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374 e in ...

Linee guida Mibact per gli interventi con energie alternative nei centri storici : il 18 maggio l’evento organizzato Dall’OAR : Venerdì 18 maggio dalle 14.30 alla Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma) si terrà l’evento “Linee guida del Mibact per gli interventi con energie alternative nei centri storici”, organizzato dall’OAR. Durante l’incontro si analizzerà il tema delle energie alternative nelle città storiche e consolidate, alla luce del contributo delle Linee di indirizzo che forniscono indicazioni per il miglioramento della prestazione energetica ...

Il Confine / Miniserie Rai 1 - anticipazioni 16 maggio : video - passando Dall'altro lato... (ultima puntata) : Il Confine anticipazioni del 16 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. I tre protagonisti si rivedranno ancora una volta: la guerra li terrà ancora lontani?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:18:00 GMT)

Il Confine - Dal 15 maggio su Rai 1 una fiction sulla Grande Guerra : Il Confine è la nuova fiction in due puntate che andrà in onda il 15 e 16 maggio su Rai 1 prodotta per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale.

Sky Cinema Alien HD - Dal 12 al 20 maggio un canale dedicato all’iconica saga di fantascienza : Da sabato 12 a domenica 20 maggio Sky Cinema Hits si trasforma in Sky Cinema Alien HD, un canale interamente dedicato alla iconica saga di fantascienza.

Aggiornamento GTA Online al 16 maggio : nuova moDalità e bonus : GTA Online continua ad aggiornarsi con tante novità. Da oggi arriva la modalità Piede in fallo, l'ultima e sanguinosa moda a Los Santos. I partecipanti, divisi in squadre armate fino ai denti, competono su una piattaforma sospesa sopra il Pacifico che diventa sempre più piccola. Ogni uccisione costringerà i propri nemici a rientrare in gioco nella zona rossa, una sorta di purgatorio che lascia a disposizione, a chi ci si dovesse trovare, solo ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane Dal 21 al 26 maggio 2018 : Bill furioso con Liam - è guerra : Amici di Beautiful, ecco le anticipazioni italiane sulle puntate dal 21 al 26 maggio 2018: ripartiremo da Steffy preoccupata per Liam e Maya gelosa del legame che si è creato tra Nicole e Lizzie, con conseguente richiesta di trasferire Zende e consorte a Parigi. Bill riceverà CJ nel suo ufficio per concludere l'affare, ma Liam bloccherà tutto e contesterà la presidenza di Bill alla Spencer Publications, ricattandolo con la registrazione in cui ...

